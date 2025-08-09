Le anticipazioni sulle puntate autunnali de La Promessa rivelano che Jana sarà in fin di vita.

Dopo il matrimonio, vivrà momenti di paura quando qualcuno sparerà alcuni colpi di arma da fuoco nel palazzo, finendo per colpirla.

Scatteranno subito le indagini per cercare di risolvere il giallo e, alla fine, i sospetti si concentreranno su Cruz, che finirà in carcere.

Jana si ritrova in fin di vita: cosa succede ne La Promessa in autunno

La serenità di Manuel e Jana verrà turbata, nel corso delle prossime puntate de La Promessa previste su Rete 4. I due, poco dopo il sì, vivranno un momento di terrore che avrà delle conseguenze nefaste.

Jana verrà colpita da un proiettile mentre si troverà nel palazzo: nessuno saprà chi abbia fatto partire quel colpo, che, in un primo momento, lascerà la donna tra la vita e la morte.

Le condizioni di salute della giovane si riveleranno subito gravi, gettando il marchese nello sconforto assoluto.

Jana lotterà per giorni, prima che il suo cuore smetterà di battere e con lei morirà anche il bambino che porta in grembo, frutto del suo amore con Manuel.

Cruz viene arrestata dopo la morte di Jana, Manuel furioso

Le anticipazioni sulle puntate autunnali de La Promessa rivelano che le indagini porteranno subito a una indiziata, ritenuta la presunta colpevole di quanto è successo: Cruz.

Per lei scatterà l'arresto e, dopo essere stata interrogata, verrà portata in carcere, sotto gli occhi del figlio Manuel, che resterà attonito.

Cruz, però, urlerà a gran voce la sua innocenza e la sua totale estraneità ai fatti, sperando in questo modo di impietosire il figlio.

La reazione di Manuel sarà molto dura: ritenendo che la madre abbia fatto del male a Jana e al loro bambino, non si farà scrupoli a dirle in faccia che la considera morta e che non vuole avere più nulla a che fare con lei.

La soap La Promessa non si ferma per tutta l'estate su Rete 4

In attesa di questi episodi, l’appuntamento con La Promessa sarà uno dei pochi a non essere interrotto nel corso della stagione estiva, garantendo continuità ai fan affezionati.

La soap con Jana e Manuel andrà avanti regolarmente per tutto il mese di agosto, compreso Ferragosto, con una puntata in prima visione assoluta.

A settembre, invece, la serie spagnola subirà un piccolo cambio di programmazione, dato che la messa in onda dei nuovi episodi slitterà alle 19:50, subito dopo un talk show condotto da Nicola Porro.