Le prossime puntate de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2025 in onda su Rete 4 segnano un punto di svolta con la soddisfazione di Cruz, che pensa di aver vinto sull'amore di Jana e Manuel. Maria resterà turbata dalla vista di padre Samuel senza vestiti al fiume, mentre Teresa, Vera e Marcelo racconteranno la verità a Lope.

Di seguito le anticipazioni dei prossimi episodi filtrate attraverso l'analisi dei protagonisti più discussi.

Jana scopre l'accordo di Manuel e Cruz alle sue spalle

Manuel e Cruz si accordano per inventare un passato decoroso a Jana, così da renderla presentabile in società.

Quando lei lo scopre, decide di allontanarsi senza lasciare alcuna traccia. La sua forza è evidente, eppure ogni volta che sembra pronta a emergere, crolla sotto il peso delle trame di Cruz o delle sue stesse paure. La festa di fidanzamento, dove avrebbe dovuto brillare, diventa l’ennesima umiliazione: un passato inventato per renderla “presentabile”. È il simbolo delle donne costrette a subire narrazioni decise da altri. Eppure, a volte Jana sembra incapace di difendersi fino in fondo: combatte, resiste, ma poi sparisce. Una fuga fisica e psicologica che lascia il dubbio: quanto davvero vuole restare alla Promessa?

Manuel è innamorato di Jana, su questo non ci sono dubbi. Ma l’amore, da solo, non basta.

Troppo spesso appare come un uomo in balia degli eventi: si arrabbia con la madre, difende Jana, litiga con Curro, ma poi si lascia frenare. È come se fosse sempre a metà di un gesto eroico. Il pubblico lo ama perché soffre, perché lo vediamo sincero nelle emozioni. Ma la verità è che Manuel non ha ancora mostrato la forza di un vero protagonista maschile. Se non rompe davvero con Cruz e con le convenzioni, il suo ruolo rischia di restare quello del “povero ragazzo innamorato ma infantile”. Soffrirà quando scoprirà che Jana se ne è andata, e dovrà anche sorbirsi le prediche di Cruz, che non perderà tempo per parlare male di lei. La Marchesa licenzierà anche la signora Ros, certa che Jana non faccia più ritorno.

Non serve girarci intorno: Cruz è il personaggio più odiato e più amato al tempo stesso. Senza di lei, la trama perderebbe gran parte del veleno che la rende irresistibile. La sua ossessione per Jana è più che gelosia: è una lotta di classe mascherata da difesa dell’onore. Cruz non sopporta che una donna del popolo possa ambire a Manuel e, peggio ancora, conquistarne il cuore. Il suo gioco sporco con Gloria e la decisione di screditare Jana fino all’ultimo respiro la rendono una vera dark lady. Ma attenzione: Cruz non è solo cattiveria, è anche paura. Paura di perdere il controllo, di non essere più la regina indiscussa della Promessa.

Maria vede padre Samuel senza vestiti

Padre Samuel si concederà un bagno al fiume senza vestiti e Maria lo vedrà, restandone profondamente turbata.

A proposito di stati d'animo difficili da controllare, Catalina sarà ancora molto turbata dagli ultimi eventi. Il suo è uno tra i personaggi che divide di più. C’è chi la vede come una donna sensibile e ferita, e chi invece non sopporta la sua perenne postura da vittima. È vero: ha subito tanto, ma sembra incapace di rialzarsi del tutto. Nelle prossime puntate, Martina la spronerà a distrarsi, a vivere. Ma basterà? Catalina rischia di essere intrappolata nel ruolo della donna da consolare.

Ci sarà poi il bacio tanto atteso tra Pia e Ricardo e una confessione: Teresa, Vera e Marcelo racconteranno la verità a Lope.