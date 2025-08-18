Tutto si ribalta nei nuovi episodi La Promessa con Petra pronta a salvare Pia. Due nemiche giurate che ora sembrano inseparabili, ma quale sarà il vero motivo? Curro, dopo aver messo una volta per tutte nel cassetto dei ricordi la storia con Martina, proverà a lasciarsi andare con Angela, scoprendo un sentimento mai provato prima. E se Manuel arriverà allo scontro finale con Alonso, al palazzo corre veloce la notizia dell'arresto di Lorenzo che getta la famiglia in un misto di sollievo e preoccupazione. A confessare la verità è proprio Curro, che rivela a Lope, Vera e Pia di essere stato lui a denunciare il capitano dopo aver trovato documenti incriminanti.

Intanto, la giovane Leocadia è titubante di fronte alla proposta di Manuel, che la vuole fuori dagli affari: la decisione viene rimandata.

Sul fronte sentimentale, Angela e Curro raggiungono finalmente i loro obiettivi e si lasciano travolgere dalla passione. È un momento che i fan aspettavano da tempo, dopo la storia andata decisamente male con Martina.

Anche qui, la doppia faccia della giustizia: da un lato la soddisfazione per l'arresto, dall'altro la paura delle conseguenze. Ma il vero cuore della puntata è l'amore di Curro e Angela, che si afferma nonostante tutto.

Curro e Angela innamorati, Vera riceve una visita inaspettata

L'amore tra Curro e Angela continua a crescere, ma il ragazzo si rende conto che una fase della sua vita è ormai giunta al termine.

Nel frattempo, il conflitto tra Martina e Catalina non accenna a placarsi, spingendo Alonso a cercare nuove alleanze, forse inaspettate.

Grande sorpresa per Vera, che riceve una visita inattesa proprio mentre attende con ansia notizie del fratello. La sua vita, sospesa tra speranza e paura, prende una piega inaspettata.

Ricardo, sempre più oppresso dal suo matrimonio con Ana, confessa a Pia le difficoltà nell'ottenere l'annullamento, rivelando la sua impotenza di fronte a un destino che sembra scritto. La visita a Vera potrebbe dunque aprire nuovi scenari, mentre Alonso e Ricardo dimostrano come le scelte dei padri e dei mariti possano mantenere tutti.

Manuel e Alonso arrivano allo scontro finale

Lo scontro tra Manuel e Alonso raggiunge livelli mai visti. Padre e figlio si affrontano con una veemenza che va oltre gli affari, toccando corde intime e dolorose. Manuel vuole il controllo dell'azienda e non intende fidarsi di Leocadia.

In parallelo, Enora incoraggia Manuel a riconciliarsi col padre, ma il giovane è ferito troppo profondamente.

Sul fronte delle domestiche, Pia viene sorpresa a curiosare nell'ufficio del maggiordomo. A salvarla ci pensa Petra, che però pretende spiegazioni. Questo gesto inaspettato ribalta gli equilibri e apre nuovi scenari.

Nel frattempo, Martina, logorata dal conflitto con Catalina, conferma la sua intenzione di lasciare La Promesa con Jacobo, scelta che potrebbe cambiare per sempre il destino della famiglia.

Infine, Angela e Curro vivono momenti di serenità dopo la partenza di Lorenzo, ma un segreto pesa nell'aria: Leocadia nasconde a tutti la proposta di matrimonio ricevuta proprio da Lorenzo.

Amori proibiti e nascoste verità

Non possono mancare le rivelazioni scottanti. Petra continua a proteggere Pia , ma la governante non può più ignorare la verità: dietro Cristóbal si nascondono trame oscure.

Proprio Cristóbal, infatti, organizza incontri strani e sempre più sospetti con Angela . Nessuno immagina però il grande segreto che lui condivide con Leocadia: i due sono amanti. Una rivelazione che rischia di sconvolgere l'intera tenuta.

Nel frattempo, Alonso cerca disperatamente di far ragionare Catalina, che sembra irremovibile nelle sue convinzioni.

Vera e Teresa, invece, si intrufolano nella biblioteca per contattare la Duchessa di Carril. Ma ciò che scopriranno potrebbe cambiare tutto.

Infine, Curro realizza che la sua sete di giustizia per la sorella defunta ha un prezzo altissimo: un fardello che dovrà portare sulle spalle per sempre.