Le puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 da lunedì 25 a domenica 31 agosto, vedranno protagonista Maria che sorprenderà Samuel fare il bagno nudo nel lago. Nel frattempo, Jana scomparirà nel nulla, mentre Pia e Ricardo si baceranno. Manuel, intanto, verrà a sapere che Cruz ha impedito alla sua futura moglie di avere rapporti amichevoli con la servitù.

Maria vede Samuel senza abiti

Maria si recherà al lago, dove incontrerà padre Samuel, intento a farsi il bagno senza vestiti. Nel frattempo, la servitù e la famiglia De Lujan cercheranno di sollevare l’umore di Catalina, rimasta delusa, per aver visto sfumare il sogno di convolare a nozze con Pelayo.

La figlia di Alonso confiderà ai suoi cari di avere soltanto bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare l’accaduto. Martina tenterà quindi di aiutare sua cugina a superare il momento difficile. Julia, invece, rimarrà perplessa quando noterà Curro e Martina in una situazione particolare che la farà riflettere.

Jana scompare nel nulla

Nel frattempo, Jana sarà sempre più nervosa a causa dell’imminente festa di fidanzamento organizzata per presentarla in società. Exposito verrà anche a sapere che Manuel e Cruz hanno tramato alle sue spalle, inventando una storia che raccontasse un passato più decoroso, non volendo rivelare ai signori dell’alta società che la futura marchesa De Lujan è una ex cameriera.

Mentre Manuel verrà a sapere da Curro che Cruz ha vietato alla servitù di avere rapporti amichevoli con Jana, quest'ultima scomparirà nel nulla. La marchesa non perderà occasione di parlare male di sua nuora durante la sua assenza. Spazio anche alle vicende di Pia e Ricardo, che si baceranno.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cruz ha chiesto a Pia di diventare la sua cameriera personale

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Cruz ha chiesto a Pia e Romulo di tornare a lavorare alla tenuta. La marchesa ha inoltre sorpreso Pia, proponendole di diventare la sua cameriera personale. Tale decisione ha reso felice Adarre, che è andata personalmente a informare Romulo e Petra di quanto stabilito da Cruz.

Mentre il maggiordomo è stato contento, la governante è rimasta stupita per il cambio di mansione deciso dalla marchesa. Jana, invece, ha iniziato a seguire un corso di buone maniere per presentarsi al meglio in società. Parallelamente, Cruz ha iniziato a organizzare la festa di fidanzamento di Manuel, mentre Catalina e Pelayo hanno deciso di sposarsi, invitando alle nozze la servitù. Spazio anche alle vicende di Vera, che ha scoperto che suo padre, il duca De Carril, è arrivato alla tenuta per fare visita al marchese.