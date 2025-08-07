Le trame delle puntate de La Promessa, in onda da lunedì 11 a domenica 17 agosto su Rete 4, rivelano che Maria inizierà a dubitare di Padre Samuel dopo una scoperta. Pia e Romulo, invece, torneranno a lavorare alla tenuta su richiesta di Cruz.

Maria inizia a dubitare di Padre Samuel

Maria confiderà a Samuel di aver posto fine al fidanzamento con Salvador. La domestica farà poi una scoperta che metterà in discussione le affermazioni di Samuel.

Simona, invece, rivelerà a Pelayo che Catalina ha deciso di rimanere a La Promessa fino al parto. Il conte di Anil accetterà la decisione presa dalla compagna.

Cruz criticherà Pelayo per aver posticipato la partenza, scatenando la sua reazione. La marchesa si lamenterà anche con Alonso, ma lui difenderà a spada tratta la scelta di sua figlia Catalina.

Julia, invece, rivelerà a Martina che Curro non ha intenzione di sposarla perché non innamorato di lei. Martina interverrà dopo che è stato annunciato il matrimonio tra Curro e Julia.

Pia e Romulo tornano a lavorare per Cruz e Alonso

Le lezioni impartite dalla signora Ros a Jana continueranno finché non verrà presa una decisione importante. Jana si rifugerà nella vecchia stanza di Maria dopo aver fatto un errore durante la cena organizzata in suo onore. Manuel accuserà Lorenzo di essere andato contro Jana, ma quest'ultimo affermerà che sia giusto mettere Jana alla prova, visto che diventerà la futura marchesa de Lujan.

Allo stesso tempo, Jana non si sentirà più a suo agio, trovando rifugio nei suoi amici più cari.

Cruz deciderà di riassumere Pia e Romulo, annunciando che non lavoreranno più per i duchi de Los Infantes. Petra temerà che la domestica possa rubarle il posto da governante della tenuta.

Cruz scopre che Pia e Romulo lavorano per i duchi de Los Infantes

Nelle puntate de La Promessa andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Alonso e Cruz hanno partecipato a una festa e l'evento si è rivelato un vero disastro. Evento che ha portato la marchesa a scoprire che Romulo e Pia hanno preso servizio presso i duchi de Los Infantes. Cruz ha preteso che Alonso convincesse i due ex membri della servitù a tornare a lavorare per loro, ma lui l'ha invitata a fare da sola.

Lorenzo, invece, ha fatto di tutto per convincere Curro a sposare Julia, ma il tempestivo intervento di Alonso ha scongiurato il peggio. Il piano è stato scoperto da Martina, che è corsa a informare Curro del pericolo imminente. Curro ha messo in dubbio le parole della sua ex fidanzata, decidendo comunque di stare in allerta nei confronti di José Juan.