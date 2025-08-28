Arriva il gran finale della terza stagione de La Promessa, la fortunata soap opera spagnola di Rete 4 trasmessa nello slot del preserale.

La serie ha tenuto compagnia al suo pubblico per tutta la stagione estiva, senza subire interruzioni o variazioni neppure durante la settimana di Ferragosto, così come è accaduto con le serie turche trasmesse su Canale 5.

La puntata conclusiva della terza stagione è in programma per sabato 6 settembre e vedrà Manuel correre in ospedale, preoccupato per le sorti della sua amata Jana.

Il successo Auditel de La Promessa nel palinsesto di Rete 4

Tra i titoli di maggior successo del palinsesto di Rete 4 spicca La Promessa che, dopo il passaggio dalla rete ammiraglia alla rete "senior" del gruppo Mediaset, ha saputo intercettare il gradimento del pubblico registrato ascolti estremamente positivi.

La media auditel, anche in piena estate, si aggira sulla soglia di 750 mila spettatori al giorno con uno share che oscilla tra il 5 e il 6%.

Ottimi ascolti anche per le repliche trasmesse nella fascia mattutina di Rete 4, in genere viste da una media di 150 mila spettatori con uno share del 4-5%.

Quando finisce la terza stagione de La Promessa su Rete 4

La terza stagione, incentrata soprattutto sulla storia d'amore tra Jana e Manuel ha saputo conquistare il pubblico e adesso si avvicina il fatidico epilogo finale.

Sabato 6 settembre, infatti, dalle 19:40 alle 20:30 andrà in onda l'ultima puntata prevista della terza stagione in prima visione assoluta.

I fan, però, possono stare sereni perché i vertici del Biscione hanno acquistato i diritti per la messa in onda della quarta stagione de La Promessa, che andrà in onda a partire da domenica 7 settembre sempre nello slot del preserale.

Un finale che vedrà Manuel correre in ospedale dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna ricoverata: il marchese inizierà a temere che possa trattarsi della sua amata Jana, di cui non ha notizie da diversi giorni dopo la sua fuga dal palazzo.

La morte di Jana nella quarta stagione della soap opera spagnola di Rete 4

I colpi di scena non mancheranno neppure nella quarta stagione de La Promessa, incentrata sull'uscita di scena di Jana dal cast.

Dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Manuel, l'ex domestica del palazzo andrà incontro a un triste e fatale destino.

Una persona ignota si intrufolerà all'interno del palazzo e farà partire dei colpi di arma da fuoco, i quali riusciranno a prendere proprio Jana.

La donna cadrà a terra, priva di sensi e il suo corpo verrà ritrovato proprio da Manuel: per lei, però, non ci sarà nulla da fare e morirà a distanza di qualche giorno da quel terribile incidente.