Pelayo farà soffrire Catalina con l'ennesima verità nelle puntate de La Promessa dall'1-5 settembre: "Cruz mi ha chiesto di sedurti per portarti via".

Le anticipazioni rivelano che per Catalina sarà impossibile perdonare Pelayo, anche se lui le giurerà di amarla davvero. Nel frattempo, Cruz sarà certa di essersi liberata di Jana, ma una telefonata sconvolgerà tutti. Dall'ospedale, infatti, giungerà la notizia del ritrovamento di una ragazza in pessime condizioni che potrebbe essere Jana.

L'incontro inaspettato di Catalina e Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che sarà una settimana moto complicata per Manuel e Catalina.

I due fratelli, infatti, si troveranno a fare i conti con i loro problemi sentimentali, entrambi abbandonati dai rispettivi partner. Martina convincerà Catalina a fare una passeggiata con lei nei giardini della tenuta, sperando che questo possa rilassarla. Presto, però, Martina si renderà conto che la sua è stata una pessima idea, perché scorgerà Pelayo spiare Catalina. La ragazza andrà dal conte e lo implorerà di lasciare la tenuta prima che Catalina si accorga di lui. Pelayo, tuttavia, non si darà per vinto e incontrerà la sua ex fidanzata pochi giorni dopo. Il conte partirà subito con delle scuse, assicurando che non voleva ferire Catalina e che è tornato solo per sapere come stesse. La ragazza sfogherà tutta la sua rabbia e la sua delusione, accusando Pelayo di essersi comportato come il peggiore degli uomini.

Catalina ricorderà il traffico di armi, le sue bugie sul matrimonio e l'improvviso addio a Pelayo che però avrà ancora qualcosa da farsi perdonare: la peggiore. Il conte, infatti, troverà il coraggio di confessare a Catalina l'ultima menzogna: "Cruz mi ha chiesto di sedurti per portarti via". Per la ragazza sarà impossibile perdonare questo inganno, anche se Pelayo continuerà a ripetere che il suo amore è diventato sincero con il tempo.

Paura per la salute di Jana

Nelle puntate dall'1 al 7 settembre, le cose non andranno bene neanche per Manuel. Dopo la scomparsa di Jana, infatti, il marchesino dovrà fare i conti con Cruz. La marchesa non perderà occasione per tentare di convincere suo figlio che Jana non era la ragazza giusta per lui.

Cruz proporrà a Manuel un matrimonio di status e questo allontanerà ancora di più madre e figlio. Maria, inoltre, rivelerà a Manuel che probabilmente Cruz era d'accordo con la signora Ros per favorire la fuga di Jana. La marchesa negherà con forza questa possibilità, ma Manuel sospetterà fortemente di sua madre. La tensione al palazzo sarà alle stelle, ma Cruz sarà ormai convinta che Jana non tornerà più e si sentirà sollevata. All'improvviso, però, arriva una telefonata per Alonso dall'ospedale. Il marchese comunicherà alla famiglia che è stata trovata una ragazza che potrebbe essere Jana e che adesso si trova in gravissime condizioni.

Jana non ha retto la tensione

Nelle puntate precedenti, Cruz ha assunto la signora Ros per istruire Jana e farla diventare una nobile.

La marchesa, in realtà, si è servita di Gloria per caricare di tensione Jana fino a farla scappare dal palazzo. La strategia usata è stata praticamente perfetta, perché Ros ha davvero istruito Jana che ha fatto dei grandi progressi. La governante, però, ha fatto in modo che la ragazza ascoltasse i suoi discorsi con Cruz, in cui esprimeva le sue perplessità sul fatto che Jana potesse affrontare una festa di fidanzamento. La ragazza ha iniziato a pensare di non essere all'altezza della nuova vita e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato scoprire che Cruz e Manuel hanno pensato ad un passato fittizio da raccontare agli ospiti.