Ayala farà le valigie e lascerà La Promessa nella puntata di lunedì 11 agosto, ma prima avrà un ultimo confronto con Petra. "Hai perso, Ignacio", gli dirà la donna con soddisfazione.

Le anticipazioni rivelano che, dopo un lungo soggiorno, Ayala sarà costretto ad accettare la sconfitta e lasciare definitivamente la tenuta di Cruz. L'uomo tenterà di andarsene senza salutare nessuno, ma Cruz e Petra saranno pronte a congedarsi da lui.

La rabbia e la frustrazione di Ayala

Le anticipazioni de La Promessa annunciano la sconfitta di Ayala. Dopo mesi di permanenza al palazzo di Cruz, dovrà fare le valigie e guardare per l'ultima volta la tenuta.

Petra e Martina si riveleranno una squadra vincente, perché riusciranno a incastrare Ignacio, che non potrà più negare il suo grande inganno. La governante consegnerà ad Alonso la prova che Ayala ha assunto la cicuta dopo averla acquistata e poi ha accusato Martina di averlo avvelenato. Di fronte a una lettera scritta di suo pugno" al fornitore del veleno, il marchese prenderà un serio provvedimento. Alonso convocherà Ayala e lo caccerà da La Promessa e il conte non potrà che rassegnarsi all'idea di aver perso. Come richiesto dal marchese, l'uomo farà le valigie e lascerà il palazzo in preda alla rabbia e alla frustrazione. Ayala rimprovererà i servitori, che avranno delle difficoltà a portare i bauli al piano di sotto, e le sue urla faranno accorrere Cruz.

La marchesa non permetterà a Ignacio un simile atteggiamento nei confronti della sua servitù. "Non hai avuto rispetto per nessuno", dirà la donna, "Se i bauli sono stati danneggiati te li ripagherò".

L'ultimo faccia a faccia di Petra e Ayala

Nella puntata de La Promessa di lunedì 11 agosto, Ayala avrà un ultimo confronto con Cruz prima di lasciare per sempre il palazzo. Si scuserà per lo scatto d'ira avuto nei confronti della servitù, ma questo non basterà. La marchesa darà dell'ingrato ad Ayala, che stava andando via senza neanche salutare e ringraziare lei e Alonso per l'ospitalità. Cruz non nasconderà di aver desiderato a lungo che Ayala se ne andasse e lui le dirà che alla fine ha ottenuto quello che voleva.

"Ma non cantare vittoria", aggiungerà, "Sai bene che il passato non si cancella". Poco dopo, arriverà Petra, che annuncerà ad Ayala l'arrivo della carrozza. "Hai perso, Ignacio", gli dirà. L'uomo avrà una risposta che ferirà profondamente la governante: "Tu hai perso, tuo figlio non c'è più ed era l'unico che poteva guardarti con affetto". "Sì, l'ho perso", dirà Petra, "Ma tu non hai mai avuto nessuno e resterai per sempre solo". Amareggiato, Ayala guarderà per l'ultima volta l'ampio salone e volterà le spalle al palazzo.

Il soggiorno di Ayala a La Promessa

La storyline che ha visto protagonista Ayala si è conclusa dopo mesi di inganni e bugie. Il conte è riuscito ad attirarsi le antipatie di tutti gli abitanti con il suo atteggiamento altezzoso, e alla fine ha pagato per i suoi errori.

Al suo arrivo, Ayala ha dichiarato amore a Petra, la madre del figlio che non ha mai riconosciuto e che era morto da poco tempo. La governante si è lasciata convincere dalle parole di Ayala, che le ha promesso di vendicare la morte di Feliciano, ma l'idillio è durato molto poco. Il conte ha visto un'opportunità più vantaggiosa: Margarita, la cognata di Cruz, proprietaria di un quarto della tenuta. L'obiettivo di Ayala è diventato sposare la donna per appropriarsi delle sue ricchezze e stava quasi per riuscirci. Martina ha subito capito che Ignacio non era trasparente, ma le sue perplessità non hanno fermato Margarita, completamente soggiogata dal conte. Per sbarazzarsi di Martina, Ayala si è avvelenato e poi ha accusato la ragazza di aver attentato alla sua vita.

Martina è finita in manicomio ed è riuscita a fuggire grazie all’aiuto di Curro. Dopo il ritorno della ragazza, le cose sembravano andare bene per Margarita e Ayala, prossimi alle nozze. La futura sposa, però, ha capito che stava per commettere un grave errore e ha lasciato Ignacio a un passo dall'altare. Nel frattempo, Petra e Martina si sono alleate per sconfiggere Ayala una volta per tutte.