Cruz stupirà Manuel con una proposta inaspettata nella puntata de La Promessa di mercoledì 13 agosto: "Organizziamo una festa per presentare Jana in società".

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà felice per i complimenti che Cruz rivolgerà a Jana per i progressi con Gloria. Nel frattempo, Petra sarà molto preoccupata per il ritorno di Pia, ma la marchesa non darà alcun peso alle sue opinioni. Julia, invece, affronterà José Juan e avrà la conferma del suo accordo economico con Lorenzo in cambio delle nozze con Curro.

La nostalgia di Jana per la sua vecchia vita

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana proverà a integrarsi con la nobiltà, ma non ci riuscirà facilmente. Il colpo finale arriverà con la cena di famiglia in cui Jana accuserà Lorenzo di essere uno schiavista. La pessima figura della fidanzata di Manuel farà storcere il naso ai marchesi e la ragazza, presa dalla vergogna, andrà a dormire di nascosto in camera con Maria. L'indomani, Jana sentirà la nostalgia della sua vecchia vita, tanto che andrà in cucina per restare un po' con i suoi ex colleghi. Petra e Ricardo la manderanno subito via, anche perché Cruz è stata chiara: sua nuora dovrà stare lontana dalle vecchie abitudini o saranno guai per tutti.

Nel frattempo, Julia parlerà con José Juan, che sarà costretto a confermare che tra lui e Lorenzo c'è un accordo economico che riguarda le nozze con Curro. Il ragazzo, però, chiarirà subito: non si tratta di uno scambio di merci. Julia sarà furiosa e chiederà spiegazioni all'ex cognato. "Loro hanno molti soldi e noi no", dirà José, "Quindi è giusto che paghino". Julia sarà sconvolta e indignata: "Il denaro non riporterà indietro Paco".

Petra temerà di perdere il posto da governante

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 13 agosto, Petra andrà a parlare con Cruz dopo aver saputo che ha nuovamente assunto Pia. La governante sarà molto preoccupata per il suo posto di lavoro e proverà a dire la sua, asserendo che Pia e Romulo non meritano di tornare al palazzo dopo aver lavorato per i nemici.

Cruz rimetterà subito a posto Petra chiedendole di non sindacare più sulle sue decisioni. La marchesa dovrà affrontare anche la rabbia di Manuel, che difenderà Jana spiegando a sua madre che Lorenzo l'ha provocata a cena. Cruz avrà una dura discussione con suo figlio, ma alla fine lo stupirà. "Jana ha fatto passi da gigante", dirà, "Apprende rapidamente ed è una ragazza intelligente". Manuel non crederà alle sue orecchie, mentre Cruz continuerà a tessere le lodi di sua nuora. "Organizziamo una festa per presentarla in società", dirà la marchesa, "Così potrai chiederle pubblicamente la mano". Manuel sarà molto emozionato e ringrazierà sua madre per la grande possibilità che sta dando al suo sogno d'amore.

Il grande impegno di Jana

Nelle puntate precedenti, Cruz ha fatto arrivare una governante per insegnare le buone maniere a sua nuora. Jana ha conosciuto Gloria, la nuova istitutrice che ha promesso di fare di lei una vera signora. La donna si è messa subito al lavoro e Jana ha dato il massimo per non deludere Cruz. La signora Ros ha dato preziosi consigli alla ragazza, ma è anche stata molto severa, perché lo scopo nascosto della marchesa è scoraggiare Jana. Quest'ultima ha fatto grandi progressi, tanto da rischiare di far saltare il piano di Cruz. A quel punto, Gloria ha rivelato alla marchesa che Jana è davvero molto brava e allora la donna è corsa ai ripari. Preparare una festa di cui Jana sarà la protagonista è davvero prematuro e certamente la metterà in crisi.