Petra busserà alla porta di Jana con una pessima notizia nelle puntate de La Promessa dal 18 al 24 agosto: "Maria è stata licenziata".

Le anticipazioni rivelano che la governante spiegherà a Jana che Maria è stata punita per aver dormito con lei. Nel frattempo, Pelayo lascerà Catalina a un passo dall'altare, mentre Pia sarà la nuova assistente personale di Cruz.

La nuova veste di Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana molto importante che vedrà il ritorno effettivo di Pia e Romulo al lavoro. Il colpo di scena che farà storcere il naso a Petra, però, non sarà soltanto la riassunzione della sua rivale.

Cruz, infatti, si spingerà ben oltre e chiederà a Pia di diventare la sua assistente personale. Di fatto, quindi, Pia prenderà il posto che, un tempo, apparteneva a Petra. La governante si sentirà particolarmente ferita da questa decisione, certa che si sia trattata di una ripicca di Cruz nei suoi confronti. Le novità non finiranno qui, perché Jana vivrà un momento molto difficile con una notizia che non si sarebbe mai aspettata e di cui si sentirà responsabile. Petra la raggiungerà nella sua camera e le parlerà dell'errore che ha commesso qualche giorno prima. La governante ricorderà a Jana che non avrebbe mai dovuto dormire con Maria, perché le regole di Cruz sono molto chiare. "Ho dovuto informare la marchesa", dirà Petra "e lei ha preso provvedimenti".

Petra continuerà ad aggiornare Jana: "Maria è stata licenziata". Per la ragazza sarà un colpo durissimo, anche perché si renderà conto di essere l'unica responsabile di tutto questo.

La grande delusione di Catalina

Nelle puntate de La Promessa dal 18 al 24 agosto ci sarà anche una pessima notizia per Catalina. La ragazza, infatti, il giorno delle nozze riceverà una lettera da parte di Pelayo che si tirerà indietro. La festa di matrimonio, a lungo attesa, salterà nel clamore generale e per Catalina sarà un grosso dispiacere. Cruz e Alonso saranno a dir poco furiosi, soprattutto perché la ragazza dovrà portare avanti una gravidanza da sola e questo sarà certamente motivo di scandalo. Nel frattempo, il ritorno di Pia farà riemergere le incomprensioni tra lei e Ricardo.

Quest'ultimo, infatti, non riuscirà a perdonare la donna per aver simulato la sua morte senza metterlo al corrente del suo piano. A questo proposito, Romulo, Jana e Manuel proveranno a far ragionare Ricardo spiegando esattamente come sono andate le cose.

Perché Jana ha dormito con Maria?

Nelle puntate precedenti, Cruz ha organizzato una cena in onore di Jana per costringere la ragazza a partecipare alla riunione di famiglia. La serata è partita con il piede giusto, tanto che Jana ha ricevuto molti complimenti. Una volta a tavola, però, il capitano ha iniziato a parlare di lavoratori e questo ha generato una discussione. Jana è caduta nella trappola di Lorenzo e lo ha accusato di essere uno schiavista.

La ragazza si è resa conto di non aver rispettato il bon ton e di aver fatto una pessima figura. Jana ha pensato di dormire nella stanza di Maria, senza pensare alle gravi conseguenze a cui questa scelta avrebbe portato.