Don Samuel confesserà a Maria di non aver mai avuto la vocazione nella puntata de La Promessa in onda lunedì 1° settembre, spiegandole di essere entrato in seminario perché la sua famiglia era povera.

Le anticipazioni rivelano che l'amicizia tra Maria e Samuel diventerà sempre più solida. Nel frattempo, Catalina confiderà a Simona di avere incubi ricorrenti e fitte alla pancia. La cuoca le suggerirà di rivolgersi subito a un medico.

La curiosità di Maria sulla vita di don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria e don Samuel saranno sempre più complici.

La cameriera lo aiuterà con regolarità nelle sue missioni e diventerà una preziosa amica e alleata per lui. Maria andrà con Samuel nel villaggio per aiutare i poveri e il parroco avrà qualche difficoltà a somministrare la medicina a una signora anziana che si rifiuterà di prenderla. Per convincerla, il parroco si inventerà che Maria era stata molto malata e che i colleghi avevano fatto una colletta per comprarle un medicinale costoso, pur di farla guarire. La ragazza reggerà il gioco a don Samuel e grazie alla sua parlantina riuscirà a convincere l'anziana signora a prendere la medicina. Quando resterà da sola con il prete, Maria gli chiederà del suo passato. La ragazza sarà curiosa di sapere quando Samuel ha avuto la vocazione, ma la sua risposta la stupirà.

Il parroco le spiegherà di non aver mai avuto la vocazione, ma la sua famiglia era molto povera e numerosa. Samuel spiegherà a Maria che suo padre lo ha mandato in seminario perché altrimenti non avrebbe avuto i mezzi per garantirgli un’istruzione dignitosa. Il prete, quindi, spiegherà che è stata la vita stessa a portarlo sulla strada religiosa.

Gli incubi di Catalina e la paura di Simona

Nella puntata de La Promessa in onda lunedì 1° settembre, Catalina andrà in cucina e passerà un po' di tempo con Simona. La ragazza, ignara dell'incontro che c'è stato poco prima tra Martina e Pelayo, spiegherà di non stare ancora bene. Catalina confiderà a Simona che per lei è difficile anche dormire perché ha incubi ricorrenti.

"Sogno che mio figlio piange e io non riesco a trovarlo per aiutarlo", dirà Catalina, "Mi sveglio sudata e con delle forti fitte alla pancia". Simona sarà molto preoccupata per la signorina e la inviterà a farsi visitare da un medico per evitare problemi nella gravidanza.

Maria inizia a provare qualcosa per Samuel

Nelle puntate precedenti, Maria e don Samuel sono diventati inseparabili. In una delle loro visite al villaggio, la moto del parroco si è guastata e i due si sono dovuti fermare per ripararla. Samuel ha trovato quasi subito il problema e ha risolto tutto, ma si è sporcato di grasso ed è andato al lago a lavarsi. Maria ha osservato Samuel fare il bagno al lago e si è sentita attratta da lui. La ragazza sta iniziando a guardare al parroco in un modo diverso, anche se razionalmente cerca di respingere questa possibilità.