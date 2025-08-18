Nella puntata de La Promessa di giovedì 21 agosto, Jana tratterà con distacco Maria, quest'ultima si sentirà ferita e offesa dal freddo atteggiamento della sua storica amica.

Le anticipazioni rivelano che Jana si vedrà costretta ad adottare lo stesso comportamento adottato dagli altri nobili della servitù. Maria noterà un distacco da parte della sua amica, e deciderà di sfogarsi con Teresa.

Maria busserà alla porta di Jana per servire la colazione

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz non licenzierà più Maria, ma vieterà a Jana di esserle amica.

La futura moglie di Manuel sarà costretta ad accettare qualsiasi condizione pur di non far perdere a Maria il suo posto di lavoro. Jana si impegnerà come promesso a Cruz e seguirà alla lettera i consigli della signora Ros, facendo tesoro delle sue lezioni. Una mattina, la governante si troverà nella stanza di Jana per insegnarle come utilizzare il ventaglio per piccole comunicazioni. Gloria spiegherà che sventolarsi con forza è un modo per esprimere il forte interesse per qualcuno, mentre sventolarsi pacatamente significa che si è già impegnate. Durante la lezione, Maria entrerà in camera per servire la colazione alle signore. La cameriera chiederà se ci sono novità sulle condizioni di Catalina, ancora scossa per l'abbandono di Pelayo.

Jana inizierà a parlare, ma Gloria la interromperà con il suo ventaglio e la costringerà a restare sulle sue. La ragazza si rivolgerà a Maria con distacco, limitandosi a dire che la signorina non vuole essere disturbata. Successivamente, Jana manderà via la cameriera dicendole che non vuole il caffè perché ha già i nervi a fior di pelle. Maria non riuscirà a comprendere l'atteggiamento distaccato della sua cara amica e andrà via delusa e amareggiata.

Jana preoccupata per aver trattato male Maria

Nella puntata de La Promessa in onda giovedì 21 agosto, Jana si sentirà in colpa per come ha trattato Maria. "Sono stata troppo fredda con lei", dirà a Gloria che saprà come rassicurarla. "Ti sei comportata come una signora con la sua cameriera", risponderà la signora Ros complimentandosi con Jana.

Quest'ultima confiderà che le costa molto cambiare atteggiamento perché considera Maria come una sorella, ma Gloria le spiegherà che d'ora in poi dovrà dimenticare qualsiasi sentimento verso la servitù. La donna ricorderà a Jana che Maria ha rischiato di restare senza lavoro e dovrà tenere sempre presente questo particolare. Maria arriverà in cucina in preda alla rabbia e si sfogherà con Teresa per il comportamento di Jana. Teresa proverà a spiegare a Maria che Jana è costretta a tenersi a distanza da lei, ma la cameriera sarà molto offesa e non riuscirà a comprendere alcuna ragione. "Catalina e Curro ci trattano con rispetto", dirà, "Jana invece è altezzosa".

La drastica punizione di Cruz per Maria

Nelle puntate precedenti, Jana ha cercato spesso nei suoi amici della servitù quella serenità che non riesce a trovare al piano nobile. Il comportamento della ragazza ha fatto infuriare Cruz che ha chiesto a Petra di tenerla sotto stretta sorveglianza. Una sera, Jana ha chiesto a Maria di restare con lei per la notte e quando Petra ha scoperto che la cameriera aveva dormito al piano nobile ha provveduto ad avvisare Cruz. Quest'ultima è stata molto drastica, tanto che ha mandato Petra da Jana per comunicarle che Maria era stata licenziata. La marchesa ha dato una sola possibilità a sua nuora per riammettere la sua amica: scordarsi il loro legame e trattarla come una cameriera.