Petra punirà severamente Maria quando rientrerà a La Promessa dopo una giornata di volontariato nella puntata di sabato 23 agosto.

Le anticipazioni rivelano che la governante rimprovererà Maria per essersi assentata durante il suo turno: "Lavorerai per un mese senza riposo", dirà. Nel frattempo, Catalina cenerà con la famiglia dopo l'addio di Pelayo. Vedere tutti agguerriti contro il suo ex fidanzato farà sentire in imbarazzo la ragazza che andrà via dopo aver tentato di spiegare le ragioni di Pelayo.

L'impegno di Maria per il volontariato

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria riuscirà a superare la sua diffidenza iniziale nei confronti di don Samuel.

Sapere del suo grande impegno con i poveri farà cambiare totalmente in Maria il modo di considerare il prete. Tra i due nascerà una bella amicizia e Maria deciderà di aiutare Samuel nelle sue missioni. La ragazza e il parroco andranno al villaggio per distribuire il cibo alle persone meno abbienti e sarà una giornata speciale per Maria. Quando tornerà al palazzo, però, la ragazza dovrà affrontare Petra che sarà più agguerrita che mai. La governante rimprovererà subito la cameriera per la tarda ora in cui è rientrata. "Sono andata ad aiutare i poveri", dirà Maria a testa alta, ma Petra esprimerà subito il suo disappunto. "Puoi farlo nel tuo giorno libero", spiegherà, "Ma durante i turni devi lavorare come gli altri colleghi se vuoi percepire il tuo stipendio".

Petra sarà molto dura con Maria che proverà a zittirla: "Avevo il permesso di don Romulo". La governante non darà alcun peso alle parole di Maria e sarà drastica: "Lavorerai per un mese senza giorni di riposo".

Catalina affronterà la famiglia dopo la fine con Pelayo

Nella puntata de La Promessa di sabato 23 agosto, Maria non potrà fare altro che accettare la punizione di Petra. Nel frattempo, i De Lujan si metteranno a tavola e anche Catalina scenderà per la cena. L'imbarazzo sarà evidente e la ragazza si sentirà in dovere di spiegare cosa è successo con il suo ex fidanzato. "Pelayo mi ha dato una lettera di addio", dirà, "E mi ha spiegato che non si sentiva pronto per il grande passo". Catalina si scuserà con la famiglia per il matrimonio saltato, ma Martina proverà a metterla a suo agio: "Tu non hai nessuna colpa e non devi scusarti", dirà.

Curro sarà furioso con Pelayo: "Si è comportato come un uomo senza onore", affermerà, mentre Catalina proverà a comprendere le ragioni dello sposo. Nella discussione interverranno anche Alonso e Manuel che saranno ancora agguerriti contro Pelayo e non accetteranno nessuna giustificazione per lui. Tutti avranno in mente di rivalersi su Pelayo e per la prima volta persino Lorenzo riceverà l'appoggio di tutti. "Dobbiamo cercarlo" dirà Curro, ma Catalina non prenderà affatto bene questa reazione. La ragazza si alzerà da tavola trattenendo il pianto.

I De Lujan non conoscono le vere ragioni dell'addio di Pelayo

La rabbia dei De Lujan è giustificata, perché Pelayo ha lasciato Catalina a un passo dalle nozze.

Per Alonso e Lorenzo, la viltà più grande del ragazzo è stata scappare lasciando Catalina incinta di suo figlio. I De Lujan non immaginano nemmeno che il bambino in arrivo non è il figlio di Pelayo ma di Adriano, il mezzadro con cui Catalina ha avuto una breve avventura. La ragazza non può rivelare la verità a suo padre che certamente reagirebbe molto male, né a Cruz che la giudica da sempre una ragazza poco seria. Catalina soffre molto per l'abbandono di Pelayo, ma capisce anche la su grande difficoltà a prendersi cura di un figlio non suo.