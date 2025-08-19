Pia e Ricardo torneranno vicini grazie a un chiarimento nella puntata de La Promessa di domenica 24 agosto: "Quel bacio mi ha salvato la vita", dirà la donna ripensando al passato.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo riuscirà a perdonare Pia per avergli mentito e le chiederà se ha mai ripensato al bacio che c''era stato tra loro. L'emozione sarà evidente da parte di entrambi e dopo la dolce risposta di Pia, Ricardo tornerà al lavoro soddisfatto.

Julia affronterà José che non avrà intenzione di ascoltarla

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Julia non vivrà affatto bene l'imposizione del matrimonio con Curro.

La ragazza riterrà ingiusto e inutile sposare un uomo che non ama e che non la amerà mai. Curro sarà ancora dell'idea di dover rimediare in qualche modo ai suoi errori, perché si sentirà indirettamente colpevole della morte di Paco. A prendere in mano la situazione sarà Julia che deciderà di affrontare a testa alta José Juan che andrà a farle visita. Il ragazzo si vanterà di aver fatto un favore a Julia combinando il suo matrimonio e si dirà anche certo che Curro non si tirerà indietro come ha fatto Pelayo. "Ho trattato con il Capitano anche per evitare errori", dirà José a Julia che sarà molto infastidita dal suo atteggiamento. La ragazza accuserà il suo ex cognato di essere cinico e pensare solo ai suoi interessi, visto che queste nozze gli frutteranno del denaro.

José, tuttavia, spiegherà a Julia che suo fratello sarebbe molto felice della sua decisione, perché per lei ci sarà un futuro migliore di quanto ci si aspettasse. "Curro è un bravo ragazzo, attento e ricco", dirà ancora José alla ragazza che aggiungerà un particolare importante: "E che non mi ama".

Il chiarimento tanto atteso per Pia e Ricardo

Nella puntata de La Promessa di domenica 24 agosto, ci sarà ampio spazio anche per Pia. Quest'ultima farà di tutto per riavvicinarsi a Ricardo anche con l'aiuto dei suoi colleghi e Jana. Tutti spiegheranno al maggiordomo che Pia è stata costretta a mentire sul suo decesso per scappare da Gregorio e lui non è stato coinvolto per una questione di sicurezza.

Ricardo sembrerà non volerne sapere, ma dopo averci riflettuto tornerà sui suoi passi. Pia riuscirà finalmente a parlare da sola con Ricardo che si scuserà per il suo atteggiamento ostile degli ultimi tempi. La donna comprenderà le ragioni di Ricardo e lo accoglierà con un sorriso: "Allora è tutto chiarito?". L'uomo avrà ancora una domanda per Pia, rimasta in sospeso prima della sua sparizione. Ricardo chiederà alla donna se il bacio che c'era stato tra loro era sincero anche per lei. Pia gli prenderà la mano: "Durante la mia prigionia, il pensiero di quel bacio, insieme alla voglia di rivedere mio figlio, mi ha salvato la vita", dirà. Ricardo sarà molto emozionato e, preso dall'imbarazzo troverà una scusa per andare via.

entrambi i protagonisti, però, saranno molto felici di essersi ritrovati.

La storia d'amore appena nata tra Ricardo e Pia

Pia e Ricardo, diversi mesi fa, avevano un legame molto speciale anche se nessuno dei due aveva dichiarato i suoi sentimenti. A farsi avanti per primo è stato Ricardo che, in un momento di sconforto di Pia per il ritorno di Gregorio, le ha detto che il suo cuore le apparteneva. Dopo questa frase, il maggiordomo si è lasciato andare ad un bacio con Pia e tutto lasciava pensare all'inizio di una bella storia d'amore. L'indomani, però, Pia ha inscenato la sua morte per sfuggire a Gregorio, uscito dal carcere e pronto a portarla via. Ricardo ha sofferto terribilmente pensando di aver perso per sempre la donna che amava. Pia è tornata poche settimane fa e, nonostante la gioia di saperla viva, Ricardo si è arrabbiato molto con lei per essere stato escluso dal suo piano.