Vera si procurerà un taglio profondo alla mano usando un coltello da cucina nelle puntate de La Promessa di lunedì 25 e martedì 26 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Simona sarà molto spaventata dall'emorragia di Vera che proverà a tranquillizzarla. Ad aiutare la ragazza arriverà anche Teresa che inizierà ad insospettirsi per il suo comportamento e non esiterà ad esprimere i suoi dubbi.

Il padre di Vera tornerà al palazzo e lei sarà chiamata a servirlo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera si troverà in seria difficoltà. La cameriera, infatti, apprenderà che suo padre, il duca di Carril, è tornato al palazzo per parlare con Alonso.

A Vera toccherà servire l'uomo e per lei sarà impossibile non farsi riconoscere da lui. La ragazza proverà ad evitare di svolgere il suo compito, ma non riuscirà a convincere Petra a sostituirla. Messa alle strette, Vera userà un coltello da cucina per procurarsi un taglio profondo ad una mano. La ragazza sarà sopraffatta dal dolore e quando Simona la troverà in pessime condizioni, le presterà subito soccorso. La cuoca proverà a tamponare l'emorragia usando un panno e griderà aiuto disperatamente. A curare Vera arriverà anche Teresa che le chiederà come abbia fatto a ferirsi così. La cameriera chiederà di chiamare un medico, ma sia Simona che Vera si opporranno, dicendo che non è necessario e presto tutto passerà.

Teresa insisterà per chiamare almeno Jana, ma Simona le ricorderà che Cruz ha proibito severamente ogni contatto con lei. Vera dirà di sentirsi meglio e fingerà di essere dispiaciuta di non poter servire il duca al suo arrivo.

I dubbi di Teresa sulla ferita di Vera

Nelle puntate de La Promessa di lunedì 25 e martedì 26 agosto, Petra sarà furiosa per l'indisposizione di Vera, mentre Romulo comprenderà la situazione. Il maggiordomo lascerà che Maria sostituisca Vera nel suo compito di servire il duca. Tra Petra e Romulo nascerà una forte discussione, ma alla fine, a spuntarla, sarà il maggiordomo che volterà le spalle alla collega e non cambierà idea sulla sostituzione. Nel frattempo, Teresa disinfetterà la ferita della sua amica seguendo le raccomandazioni del medico.

Vera ringrazierà di cuore la sua collega che le augurerà di guarire al più presto, in quanto per le nozze di Jana ci sarà un gran da fare. La conversazione delle ragazze si sposterà sul fatto che una di loro sta per sposare un futuro marchese e Vera cambierà tono. A Teresa risulterà chiaro che la sua amica sta nascondendo qualcosa e, per questo motivo, inizierà a farle delle domande. Ho l'impressione che il tuo taglio non sia stato un incidente", dirà la ragazza a Vera che, seppur in difficoltà, negherà tutto.

La prima visita del duca di Carril al marchese

Nelle puntate precedenti, il padre di Vera si è presentato a La Promessa all'improvviso con una proposta di affari per Alonso. In quella occasione, Petra ha voluto a tutti i costi che Vera servisse il caffè e la tensione è salita alle stelle.

La cameriera, temendo che suo padre potesse riconoscerla, è rimasta in un angolo fino a quando il duca non le ha dato le spalle. Approfittando del momento, Vera ha servito il caffè a testa bassa e si è allontanata evitando lo sguardo del duca. La ragazza ha pensato che il peggio fosse passato, ma una seconda visita di suo padre ha messo nuovamente a rischio il suo castello di bugie.