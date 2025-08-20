Jana scoprirà da Cruz che Manuel ha tramato alle sue spalle nella puntata de La Promessa di martedì 26 agosto.

Le anticipazioni rivelano che la marchesa confesserà a Jana che Manuel era d'accordo con lei nel nascondere le sue umili origini. Cruz spiegherà che Jana e Manuel avrebbero dovuto inventare un passato credibile per poterla presentare in società. Jana resterà profondamente delusa dal voltafaccia di Manuel e deciderà di affrontarlo immediatamente.

Jana sempre più in difficoltà

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz porterà avanti il suo piano per far sentire Jana a disagio nella sua nuova vita.

Dopo aver intimato a sua nuora di eliminare ogni rapporto con i suoi amici della servitù, Cruz passerà alla fase successiva. Jana sarà molto fredda con Maria, che si sentirà offesa dal cambiamento della sua amica. Questa situazione peserà molto a Jana, ma non avrà altra scelta che eseguire gli ordini. Appena avrà occasione di restare da sola con Maria, però, Jana rimedierà chiedendole scusa con un abbraccio. I guai per Jana non finiranno qui, perché Cruz continuerà a fare pressioni sull'imminente festa di fidanzamento che ha organizzato per Manuel e la sua amata. Jana sentirà forte il peso della responsabilità, tanto che arriverà a pregare Cruz di rimandare la festa. La marchesa sarà molto soddisfatta di come stanno andando le cose e, oltre a rifiutare la richiesta di Jana, si preparerà alla stoccata finale.

La prossima mossa di Cruz

Nella puntata de La Promessa in onda martedì 26 agosto, Cruz fingerà di essere comprensiva con Jana. La marchesa sarà molto gentile e spiegherà alla ragazza che per evitare ogni ansia sarebbe meglio ripassare la sua storia. Jana resterà sorpresa e chiederà a Cruz di che storia stia parlando. A quel punto, la marchesa fingerà di essere sorpresa di fronte alla domanda di Jana: "Ma come? Manuel non ti ha detto niente?". La ragazza avrà bisogno di altre spiegazioni e Cruz sarà pronta a dargliele: "Io e Manuel siamo d'accordo sul nascondere le tue origini alla festa". Jana sarà sconvolta quando apprenderà che il suo fidanzato e Cruz hanno tramato alle sue spalle per inventare un passato credibile per lei.

La marchesa manterrà la calma e inviterà Jana a rimediare al più presto, perché la festa si avvicina e dovranno essere credibili con gli invitati. La ragazza sarà profondamente delusa dal comportamento di Manuel e deciderà di affrontarlo subito.

La festa di fidanzamento proposta da Cruz

Nelle puntate precedenti, Cruz ha stupito positivamente Manuel, tessendo le lodi di Jana. La marchesa ha detto a suo figlio che la sua fidanzata ha fatto passi da gigante con le lezioni della signora Ros, tanto che sarebbe pronta al suo debutto in società. Manuel si è detto molto felice per il cambiamento di sua madre nei confronti di Jana e Cruz ha proposto di organizzare una vera e propria festa di fidanzamento in cui chiedere ufficialmente la mano a Jana.

Manuel era al settimo cielo e la marchesa gli ha imposto solo un particolare: inventare un passato per presentare Jana alla nobiltà. Il ragazzo ha esitato, ma alla fine ha accettato, convincendosi che anche per la sua fidanzata potesse essere la soluzione migliore per evitare imbarazzi. Manuel, tuttavia, si è dimenticato di chiedere il parere di Jana.