Maria vedrà don Samuel fare il bagno al lago nelle puntate de La Promessa in onda mercoledì 27 e giovedì 28 agosto e la cosa la turberà.

Le anticipazioni rivelano che Maria non sarà affatto indifferente al fascino del parroco e continuerà a pensare a lui. Al suo ritorno, la cameriera apprenderà che Jana è andata via e si mostrerà molto preoccupata per lei.

Maria sempre più vicina a don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria e don Samuel passeranno sempre più tempo insieme. La cameriera prenderà a cuore i poveri del villaggio e si impegnerà ad aiutare il parroco nelle sue missioni.

Maria riceverà da Romulo il permesso necessario per partecipare alle attività di don Samuel, anche durante l'orario di lavoro, e questo farà infuriare Petra, che si lamenterà con il maggiordomo per non essere stata interpellata. Maria aiuterà Samuel a coltivare l'orto e dopo il lavoro i due si incammineranno per La Promessa in motocicletta. Durante il tragitto, il motore andrà in avaria e don Samuel sarà costretto a fermarsi. Il parroco riuscirà a risolvere il problema, ma, prima di ripartire, dovrà lavarsi e chiederà a Maria di aspettarlo per qualche minuto. Don Samuel andrà al lago per togliere le macchie di grasso e Maria lo vedrà farsi il bagno senza vestiti. Appena il parroco si volterà verso di lei, la cameriera si affretterà a nascondersi e verrà presa da un grande imbarazzo.

Un nuovo amore per Maria?

Nelle puntate de La Promessa di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, don Samuel si impegnerà a portare Maria al palazzo nel più breve tempo possibile. Appena tornerà dai suoi colleghi in cucina, Maria scoprirà da Simona l'ultima novità: "Jana è scomparsa". La ragazza sarà sconvolta per la decisione della sua amica e proverà a capire come mai Jana sia andata via. Le colleghe le spiegheranno che negli ultimi giorni forse la pressione per la festa di fidanzamento è diventata insopportabile per lei. Maria sarà preoccupata, ma Jana non sarà il suo unico pensiero: il ricordo di don Samuel si farà sempre più spazio nella ragazza.

Maria ha detto addio a Salvador

Maria è da poco tornata single dopo aver chiuso una lunga storia d'amore con Salvador.

Sognava di sposare il suo collega, ma alla fine la lunga attesa ha spento la passione da entrambe le parti. A ostacolare i due ragazzi è stato il destino: Salvador è partito in guerra e Maria lo aveva dato per morto. Quando il ragazzo è tornato, la gioia è stata incontenibile e la coppia è diventata più forte di prima, tanto che ha pensato alle nozze. Questa volta, però, a mettersi di traverso è stato il regolamento dei marchesi che dava la priorità ai matrimoni tra nobili. Catalina e Pelayo dovevano sposarsi, quindi Maria e Salvador hanno dovuto aspettare le loro nozze che però non sono mai arrivate. Tutto questo ha raffreddato i sentimenti e a dare il colpo di grazie alla relazione è stata un'occasione di lavoro per Salvador. Quest'ultimo ha lasciato La Promessa per un incarico più importante in un altro palazzo e la storia con Maria non ha retto la distanza.