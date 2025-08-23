Vera dirà tutto del suo passato a Teresa nella puntata de La Promessa di mercoledì 27 agosto: "Il duca di Carril è mio padre".

Le anticipazioni rivelano che il padre di Vera andrà a far visita a Alonso e Teresa noterà la forte agitazione della ragazza. Vera non se la sentirà più di mentire e si aprirà con la sua amica, dicendole di essere scappata da un padre pericoloso e violento.

Il taglio sospetto di Vera e le domande di Teresa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera si procurerà un taglio alla mano pur di evitare suo padre. Il duca di Carril, infatti, sarà ospite di Alonso e il compito di servirlo toccherà proprio a Vera.

Quest'ultima riuscirà nel suo intento di farsi sostituire, ma tutto questo avrà un prezzo. La ragazza userà un coltello da cucina per ferirsi profondamente e Simona sarà molto spaventata. In aiuto di Vera correrà anche Teresa che provvederà a tamponare la ferita e si rivolgerà a un medico per curare al meglio la sua amica. Teresa seguirà scrupolosamente i consigli del dottore e in poco tempo Vera starà meglio, ma dovrà dare delle spiegazioni su quanto è accaduto. Teresa non crederà affatto all'incidente e chiederà a Vera come mai volesse evitare così tanto il duca di Carril. In un primo momento, la cameriera spiegherà di essersi semplicemente distratta, ma alla fine si confiderà con Teresa e le racconterà tutta la verità: "Il duca di Carril è mio padre".

La sorella di Marcelo resterà senza parole, ma finalmente riuscirà a spiegarsi gli strani comportamenti di Vera. Quest'ultima, intanto, proseguirà con il suo racconto.

Teresa scoprirà il segreto di Vera

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 27 agosto, Vera spiegherà a Teresa che è scappata da suo padre che era un uomo violento e disonesto. "Per me è stato difficile fingere di essere un'altra persona", dirà Vera, "Ma rispetto a quello che ho passato per colpa di mio padre è niente". Teresa chiederà alla sua amica di fidarsi di lei e sfogarsi. "Il conte è un uomo molto pericoloso", dirà Vera, "Ti prego di non parlare a nessuno di quello che ti dico". Teresa assicurerà alla sua amica che il suo segreto è al sicuro.

In quel momento, Santos entrerà in cucina e interromperà la conversazione con una notizia inaspettata: "Jana è andata via da La Promessa".

La visita del duca di Carril a Alonso

Nelle puntate precedenti, il padre di Vera si è presentato all'improvviso a La Promessa. Il conte di Carril ha accennato ad Alonso un affare da concludere insieme e a servirlo è stata proprio Vera. Come ha fatto la ragazza a passare inosservata? Vera ha avuto molta paura e ha tentato in ogni modo di farsi sostituire, ma Petra è stata categorica. Alla fine la cameriera non ha avuto altra scelta e ha preso il vassoio di caffè per servire i nobili. Vera è rimasta in piedi, dietro il conte di Carril, aspettando il momento giusto per servire.

Appena suo padre si è girato per parlare con Alonso, Vera ha posato velocemente il vassoio sul tavolo ed è andata via. La ragazza ha capito di aver avuto un colpo di fortuna e non ha voluto rischiare una seconda volta.