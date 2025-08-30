"Jana non ti amava come diceva". Con queste parole, Cruz proverà a spiegare a Manuel il motivo della fuga della ragazza, nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Manuel accuserà Cruz di aver tramato con la signora Ros per convincere Jana a lasciare il palazzo. La marchesa, però, negherà ogni coinvolgimento e metterà in dubbio i sentimenti di Jana per Manuel.

I sensi di colpa di Manuel e le rassicurazioni di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la sparizione di Jana metterà in crisi Manuel, che temerà che possa essere successo qualcosa alla sua amata, ma soprattutto si sentirà in colpa: non potrà fare a meno di pensare che, poco prima di andare via, Jana aveva avuto una discussione con lui sul fatto di nascondere le sue origini al resto della nobiltà.

I giorni passeranno, ma della ragazza non arriverà alcuna notizia e Manuel confiderà a Maria i suoi forti sensi di colpa. La cameriera, commossa per la preoccupazione del marchesino, penserà di aiutarlo dicendogli di aver origliato una conversazione di Cruz e Gloria. Maria spiegherà a Manuel che, pochi giorni prima, Cruz ha salutato la signora Ros dicendole che non c'era più bisogno di lei in quel palazzo. La cameriera racconterà anche che Cruz ha pagato la signora Ros il doppio del dovuto, ringraziandola per averla aiutata a raggiungere il suo obiettivo. Sarà chiaro sia a Maria che a Manuel che l'obiettivo di Cruz era fare in modo che Jana cedesse alle troppe pressioni che le avevano imposto.

Il marchesino sarà furioso con sua madre e andrà subito ad affrontarla, ma Cruz non avrà nessuna intenzione di ammettere i suoi errori.

Le accuse di Manuel e la spiegazione di Cruz

Nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre, Cruz negherà tutte le accuse di Manuel. Riuscendo a mantenere la calma per sembrare ancora più convincente, spiegherà al figlio che Ros aveva svolto un buon lavoro, perché aveva trasformato Jana in una signora. "Pensi che io sia contenta della partenza di Jana?", chiederà la marchesa a suo figlio, "Io e la signora Ros abbiamo fatto di tutto per aiutarla". Le accuse di Manuel faranno sorridere Cruz, che gli dirà quello che pensa: "Jana non ti amava come diceva". Il marchesino scuoterà la testa, ma la marchesa continuerà: "Credo che Jana non tornerà mai e non ti resta che accettarlo".

Le parole di Cruz feriranno Manuel che si rifiuterà anche di cenare e preferirà andare via.

Il piano di Cruz è riuscito alla perfezione

Nelle scorse puntate, Cruz ha fatto in modo che Jana scoprisse per caso il suo accordo con Manuel. La marchesa ha spiegato a sua nuora che lei e il figlio erano d'accordo sull'inventarsi un passato per lei e aggiunse che pensava fosse stato Manuel a parlarle. Per Jana è stata una grande delusione, ma a convincerla ad andare via è stata la pressione che Cruz e Ros le hanno fatto sentire. La marchesa e la governante si sono messe d'accordo e hanno fatto in modo che Jana origliasse una loro conversazione su di lei. In questa occasione, Cruz e la signora Ros hanno detto che, nonostante gli sforzi apprezzabili, Jana non era assolutamente pronta ad affrontare la festa di fidanzamento che ci sarebbe stata di lì a poco.