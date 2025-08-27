Petra criticherà la storia d'amore di Pia e il maggiordomo nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre: "Ricardo è un uomo sposato", dirà.

Le anticipazioni rivelano che appena Petra verrà a sapere da Cruz che la madre di Santos è viva, non perderà tempo. Alla prima occasione, la governante attaccherà Pia, accusandola di essersi legata a Ricardo solo per interesse.

Petra scoprirà che la madre di Santos è viva

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz rivelerà a Petra che la madre di Santos è viva. Questa preziosa informazione arriverà proprio quando Pia e Ricardo ritroveranno la passione di un tempo.

La nuova assistente personale di Cruz si lascerà andare ad un bacio romantico con Ricardo, ignorando il suo oscuro passato. Santos noterà il riavvicinamento di suo padre con Pia e andrà su tutte le furie. Il ragazzo non sopporterà il fatto che Ricardo possa rifarsi una vita soprattutto con Pia che da sempre è una nemica di Petra. Il maggiordomo si confiderà con Romulo che lo inviterà ad ignorare il malumore di suo figlio e a vivere serenamente la sua storia d'amore. Per Pia e il suo amato, però, sarà molto difficile mettere in pratica i buoni propositi suggeriti da Romulo. Petra, infatti, avrà intenzione di usare le informazioni apprese da Cruz per far scoppiare la coppia appena nata. La governante inizierà con un rimprovero nei confronti di Pia, per non aver ancora sistemato i cappotti della marchesa negli armadi, nonostante l'arrivo imminente della stagione più fredda.

Pia si difenderà a testa alta, ma Petra continuerà a denigrare il suo lavoro e presto arriverà al vero punto della questione. "Sei troppo distratta dalla tua relazione con Ricardo?", insinuerà la governante.

Petra pronta ad attaccare Pia e Ricardo

Nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre, Petra metterà Pia in imbarazzo accusandola di trascurare il lavoro per l'amore. "Siamo persone adulte", dirà Pia difendendo il suo diritto ad amare il maggiordomo. A quel punto Petra insinuerà che la donna sta usando Ricardo per interessi lavorativi, visto che anche i suoi precedenti amori erano dei maggiordomi. Pia si sentirà profondamente offesa e tra le due donne inizierà una discussione. Petra, a quel punto, sfodererà la sua arma: "Ricardo è un uomo sposato", dirà gelando Pia.

Quest'ultima penserà che si tratti dell'ennesima provocazione di Petra, ma non potrà fare a meno di avere dei dubbi sul maggiordomo di cui si è innamorata.

Pia e Ricardo: il riavvicinamento dopo una lunga distanza

Nelle puntate precedenti, Ricardo e Pia hanno ricominciato a lavorare insieme, ma non è stato facile ritrovare l'intesa di un tempo. Il maggiordomo, infatti, per diverso tempo non ha perdonato Pia per averlo escluso dal suo piano, quando ha finto di aver perso la vita. Solo dopo molte settimane e grazie al sostegno di tutti i colleghi, Ricardo ha dato un'altra possibilità a Pia e ha provato a comprendere le sue ragioni. I due adesso hanno ritrovato uno splendido rapporto e nulla sembra ostacolare questo amore, ma Petra sta già tramando per separarli definitivamente.