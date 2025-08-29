Catalina perderà i sensi dopo aver scoperto che Pelayo l'ha sedotta per compiacere Cruz, nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre.

Le anticipazioni rivelano che Pelayo incontrerà Catalina per confessarle tutta la verità sul suo arrivo al palazzo. Il conte spiegherà che è stata la marchesa a chiedergli di far innamorare la giovane per allontanarla. Per la ragazza sarà una delusione troppo grande, e, appena rientrata al palazzo, perderà i sensi cadendo dalle scale.

L'ultimo faccia a faccia tra Catalina e Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina è in arrivo l'ennesima delusione da parte di Pelayo.

Martina lo sorprenderà spiare nella tenuta e lo schiaffeggerà, intimandogli di non farsi più vedere. La figlia di Margarita penserà che per Catalina rivedere il suo ex sarebbe solo una sofferenza, ma non riuscirà a impedire l'incontro. La figlia di Alonso supplicherà la cugina affinché combini un incontro con Pelayo e lei non potrà dirle di no. A malincuore, Martina contatterà Pelayo e organizzerà un appuntamento con Catalina. Quest'ultima si illuderà che il conte abbia cambiato idea sulle nozze, ma non sarà così. In lacrime, Pelayo chiederà perdono alla sua ex, che lo rimprovererà per il suo comportamento da codardo. "Sto male", dirà Catalina, "Mi avevi promesso che avresti cresciuto mio figlio come se fosse tuo".

Pelayo riconoscerà di aver sbagliato a lasciarla con una lettera, ma ribadirà che non se la sente di fare da padre al bambino in arrivo. "Se non altro, adesso non abbiamo più segreti", dirà sarcasticamente Catalina, che sarà subito smentita. "C'è un'altra cosa che non sai", dirà Pelayo facendola tremare ancora, "Ed è la mia peggiore bugia". La ragazza non potrà immaginare una bugia più grave del traffico di armi e delle promesse d'amore di Pelayo.

La confessione di Pelayo

Nella puntata de La Promessa di giovedì 4 settembre, Pelayo sarà completamente sincero con Catalina. "Ricordi il denaro che ho dato a Cruz?", chiederà, "Aveva minacciato di dirti il vero motivo per cui ero arrivato al palazzo".

Catalina non crederà alle sue orecchie quando Pelayo le spiegherà tutto: "Cruz mi ha chiesto di sedurti". La ragazza scoppierà a piangere: "La nostra storia era una bugia sin dal principio". Pelayo la fermerà e le spiegherà che si è davvero innamorato di lei, ma per Catalina sarà impossibile credergli. Le lacrime del conte non basteranno a ottenere il perdono dalla ragazza, che gli chiederà di non farsi mai più vedere. Quando tornerà alla tenuta, Catalina si sfogherà con Martina e perderà i sensi cadendo dalle scale.

La grande speranza di Catalina

Nelle puntate precedenti, Catalina ha ricevuto la lettera di addio da Pelayo poco prima di arrivare all'altare. La ragazza, già in abito da sposa, ha letto le parole del suo ex fidanzato che le diceva di non poter diventare il padre di un figlio non suo.

La lettera di addio si è conclusa con una dichiarazione di amore di Pelayo che ha lasciato in Catalina una flebile speranza. Per questo, appena la ragazza ha saputo da Martina che il conte era alla tenuta, ha creduto di poter ricucire il loro rapporto.