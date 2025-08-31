Catalina si confiderà con Simona nella puntata de La Promessa di sabato 6 settembre: "Cruz ha chiesto a Pelayo di sedurmi".

Le anticipazioni rivelano che, dopo l'ennesima delusione, Catalina sarà decisa a chiudere per sempre con Pelayo. Parlare con Simona le farà bene, al punto che la ragazza si prometterà di non versare più neanche una lacrima per il conte. Nel frattempo, Pia metterà alle strette Ricardo chiedendogli la verità su sua moglie. Il maggiordomo, però, continuerà a mentire, negando che la donna sia ancora viva.

Il dolore di Catalina per Pelayo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina perderà i sensi e cadrà dalle scale dopo aver parlato con Pelayo. Sapere che il suo fidanzato era d'accordo con Cruz per sedurla sarà una delusione troppo grande per lei. Martina e Curro saranno molto preoccupati e, dopo averla soccorsa, le staranno vicini. La ragazza spiegherà che ha chiuso per sempre con Pelayo e confiderà a Curro che ormai non c'è più il pericolo di un ritorno del conte al palazzo. Catalina si mostrerà molto forte con i suoi cugini, ma in realtà non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Pelayo. A confortarla, inoltre, arriverà Simona, che ascolterà tutto quello che è accaduto durante l'ultimo incontro con il conte.

"Non sono svenuta per caso", dirà Catalina, "Ero tesa per aver visto Pelayo". In un primo momento, Simona penserà che il conte si sia pentito di aver lasciato Catalina all'altare, ma sarà presto smentita. "Mi aveva nascosto un'altra verità", dirà a fatica Catalina tra le lacrime, "Cruz gli ha chiesto di sedurmi per portarmi via da qui". Simona sarà senza parole di fronte al comportamento di Pelayo: "Dovrebbe vergognarsi".

Ricardo continuerà a mentire a Pia

Nella puntata de La Promessa di sabato 6 settembre, Simona aiuterà Catalina a liberarsi da tutta la rabbia e la delusione. La ragazza spiegherà che non ha più intenzione di sprecare una sola lacrima per Pelayo dopo aver scoperto i suoi inganni.

Nel frattempo, Pia non potrà fare a meno di ripensare alle parole di Petra, che le ha confidato che la moglie di Ricardo è viva. La cameriera deciderà di parlare direttamente con il signor Pellicer per sapere da lui la verità sul suo passato. "Mi hanno detto che tua moglie è viva e voglio sapere la verità", dirà Pia a Ricardo che però si rifiuterà di darle una spiegazione. Il maggiordomo sarà piuttosto infastidito dal fatto che Petra abbia interferito con la sua vita e continuerà a ripetere a Pia che sua moglie è morta.

Catalina aveva ricominciato a sperare

Nelle puntate precedenti, Martina ha sorpreso Pelayo alla tenuta mentre spiava di nascosto Catalina. La ragazza è stata molto dura con il conte e, dopo averlo schiaffeggiato, gli ha chiesto di andare via per sempre.

Pelayo in lacrime ha supplicato Martina di fargli vedere Catalina per un ultimo chiarimento. La ragazza non ha ceduto e per un po' ha mentito anche a sua cugina, non rivelandole di aver rivisto Pelayo. Catalina, però, ha notato che Martina le stava nascondendo qualcosa e quando ha saputo che il conte era alla tenuta si è illusa che volesse tornare con lei.