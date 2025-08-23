Negli episodi de La Promessa in onda dal 24 al 30 agosto, Jana fuggirà non appena scoprirà che Manuel e Cruz hanno inventato una storia credibile per presentarla in società. Inoltre, Pia e Ricardo metteranno da parte quanto accaduto e si scambieranno un bacio.

Vera si ferirà a una mano pur di non incontrare suo padre, mentre Curro rifiuterà di sposare Julia e si scontrerà duramente con José Juan.

Eva confessa a Teresa di essere scappata da suo padre

Jana dovrà fronteggiare Cruz e lottare contro le proprie insicurezze, ma non mancheranno momenti lieti: riuscirà a riallacciare i rapporti con Teresa e Maria.

Jana però, non appena scoprirà che Manuel e sua madre hanno inventato una storia credibile sul suo passato, fuggirà. Alla fine la marchesa fingerà dispiacere per aver dovuto annullare la festa di fidanzamento, ma la realtà sarà diversa: non aveva nemmeno inviato gli inviti.

Nel frattempo, Maria, con l’autorizzazione di Romulo, si recherà nel rifugio dei poveri dove si trova Padre Samuel. Questo scatenerà l’ira di Petra, che si scontrerà duramente con Fernandez. In tutto ciò, Julia sorprenderà Curro e Martina intenti ad abbracciarsi, mentre Maria scoprirà che è diventato di dominio pubblico che Pelayo ha abbandonato Catalina sull’altare. Vera, invece, si ferirà a una mano per non incontrare il padre e rivelerà a Teresa di essere scappata da lui, poiché si tratta di un uomo malvagio.

Petra non è d'accordo con le concessioni fatte da Romulo a Maria

Catalina scoprirà che Adriano le ha recapitato un cesto di frutta. Intanto, Petra non tollererà più le concessioni fatte da Romulo a Maria, la quale sarà sempre più innamorata di Samuel e lo seguirà quando si immergerà senza vestiti nel lago. Ricardo e Pia, invece, metteranno da parte quanto accaduto e si scambieranno un bacio appassionato, ma Petra vorrà ostacolare la loro unione e cercherà nuove informazioni sulla moglie di Pellicer.

Nel frattempo, José Juan costringerà Julia a unirsi in matrimonio con Curro, il quale si opporrà e arriverà a litigare con lui. Manuel interverrà per dividerli. In tutto questo, il giovane Luján chiederà a Teresa di aiutarlo a ritrovare Jana, mentre Cruz sarà convinto che lei non tornerà più e, per questo, licenzierà Gloria.

Teresa, Vera e Marcelo, invece, riveleranno a Lope tutta la verità.

Infine, Catalina incontrerà nei giardini della tenuta un personaggio misterioso.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane passate, Pelayo ha rinunciato alle nozze con Catalina, spiegando di non essere pronto a riconoscere un figlio non suo. Cruz ha obbligato Jana a interrompere ogni tipo di rapporto con Maria e con gli altri membri della servitù.

Curro, invece, ha confessato a Martina che Alonso e Jana sono rispettivamente suo padre e sua sorella, mentre Romulo e Ricardo hanno concordato di non rivelare la parentela tra Marcelo e Teresa.