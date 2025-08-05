Petra troverà la divisa di Maria nella camera di Jana e le chiederà spiegazioni nella puntata de La Promessa, in onda domenica 10 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Jana non potrà confessare a Petra di aver ospitato per la notte la sua migliore amica e inventerà una bugia. La ragazza le spiegherà che quell'uniforme è sua e che vi è molto affezionata. Jana pregherà Petra di lasciargliela tenere.

Una notte molto speciale per Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana faticherà molto ad abituarsi alla nuova vita da nobile. Ciò che peserà di più sarà stare lontana dai suoi compagni di lavoro, che per lei sono una famiglia.

A questo proposito, Jana chiederà a Maria di dormire con lei per una notte. Le due amiche si addormenteranno vicine come un tempo e Maria sognerà di baciare Manuel. Un brusco risveglio riporterà la cameriera alla realtà e Jana si spaventerà per l’urlo, temendo che qualcuno possa scoprirle. Poco dopo, le due amiche sentiranno avvicinarsi i passi di Petra e saranno terrorizzate all'idea che la governante possa scoprire che hanno dormito nella stessa stanza. Maria si nasconderà subito e Petra entrerà per chiederle dove preferisce fare colazione e per ricordarle che ha una lezione con la signora Ros. Jana, visibilmente tesa, chiederà a Petra di uscire perché dovrà vestirsi. "Manderò Maria perché la aiuti", dirà a quel punto la governante facendo tremare Jana.

La minaccia di Ayala a Lorenzo

Nella puntata de La Promessa di domenica 10 agosto, Petra non potrà ignorare la presenza della divisa di Maria nella stanza di Jana, chiedendo subito spiegazioni a riguardo: "E questa?". Jana sarà molto impacciata, ma risponderà che quella è la sua ex divisa. "Sono molto legata a questa uniforme", dirà emozionata. Petra crederà alle parole di Jana e non risparmierà la sua frecciatina. "Questo è ciò che sei sempre stata", dirà lasciando cadere l'uniforme sul letto. Nel frattempo, il conte Ignacio vivrà delle ore difficili. Dopo la reazione di Alonso che caccerà Ayala dal palazzo, Lorenzo si godrà la sua vittoria. Il capitano si vanterà con il conte di aver avuto un ruolo fondamentale per far emergere i suoi inganni.

Ayala minaccerà Lorenzo con rabbia, anche se non riuscirà a fargli paura come avrebbe voluto.

La prima cena di Jana è stata un disastro

Nelle puntate precedenti, la marchesa ha organizzato una cena in onore di Jana per costringerla a essere presente. Per metterla in difficoltà, Cruz ha fatto servire dei gamberi e al centro dei discorsi a tavola c'è stata la servitù. Jana si è sentita profondamente a disagio, tanto che si è alzata ed è andata via a metà cena. La ragazza, inoltre, ha spiegato a Manuel il suo stato d'animo e gli ha chiesto di evitare le riunioni di famiglia. Cruz ha proposto a Jana il suo aiuto e per questo ha chiamato una governante personale che la farà diventare una vera signora.