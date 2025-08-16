Le trame delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Ana confiderà a Santos di essere stata costretta ad abbandonarlo per fuggire dai maltrattamenti di Ricardo Pellicer. Allo stesso tempo, Pia metterà fine alla storia con il maggiordomo dopo aver scoperto che è ancora legato sentimentalmente alla moglie.

Ana accusa Ricardo di averla maltrattata

Ricardo ha detto una bugia sulla sua vita privata. Ha mentito su Ana: è viva e non morta, come aveva fatto credere a tutti.

Santos si metterà alla ricerca della madre, dopo aver appreso la verità grazie a una rivelazione di Petra.

Ana darà al figlio un'altra versione dei fatti, sostenendo di averlo abbandonato per non subire i maltrattamenti di Ricardo. Santos chiederà a suo padre d'incontrare Ana per fare chiarezza sulla vicenda. Il primo valletto crederà nella buona fede della madre, poiché Petra lo porterà a pensare che nessuna madre possa abbandonare il proprio figlio. Allo stesso tempo, Ricardo giurerà a Santos di star dicendo la verità, mentre inizierà ad avere alcuni problemi con la nuova fidanzata, Pia.

Pia chiude la relazione con Ricardo

Pia entrerà in confusione quando il maggiordomo ammetterà di non sapere se ama ancora Ana, qualora si rifacesse viva. La donna metterà fine alla storia d'amore con Ricardo. La situazione peggiorerà ancor di più quando Ana si presenterà a La Promessa per parlare con il marito.

Quest'ultimo si rifiuterà d'incontrarla, nonostante Romulo lo spinga a vederla.

Petra spiffererà a Pia dell'arrivo di Ana, mandandola ulteriormente in crisi nel rapporto con Ricardo.

Julia si è ribellata al matrimonio senza amore con Curro

Nelle puntate de La Promessa già andate in onda, Jana ha preso lezioni dalla signora Ros, che è apparsa molto preoccupata per il piano di Cruz. L'istitutrice ha messo in guardia la domestica sulle intenzioni della marchesa, quelle di umiliarla.

Intanto, Pelayo ha temuto che il padre del bambino di Catalina potesse tornare un giorno a reclamare la sua paternità. Allo stesso tempo, Martina ha chiesto alla cugina se è ancora innamorata di Adriano.

Julia e Curro, invece, sono apparsi incerti sul futuro del loro matrimonio, mentre Lorenzo e José Juan hanno continuato a tramare alle loro spalle. Il fratello di Paco ha poi rivelato a Julia di aver ricevuto del denaro da parte del capitano de La Mata in cambio delle sue nozze con Curro. La giovane si è ribellata a un'unione senza amore.