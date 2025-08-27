Le anticipazioni de La Promessa preannunciano sviluppi che potrebbero mettere a rischio il duca De Carril.

Nella puntata in onda martedì 2 settembre alle 19:40 su Rete 4, Vera deciderà di recarsi alla Guardia Civile per denunciare suo padre. Nel frattempo, Cruz riceverà una telefonata inaspettata. Durante l’episodio ci sarà spazio anche per le vicende di Catalina, pronta a incontrare Pelayo, mentre Jana risulterà ancora scomparsa.

Vera e Marcelo vogliono andare alla Guardia Civile

Vera e Marcelo saranno decisi a regolare i conti con il duca De Carril, recandosi alla Guardia Civile per denunciarlo.

Tuttavia, Lope e Teresa riusciranno a fermarli in tempo. Vera, però, non si arrenderà e sarà determinata a portare a termine la sua vendetta contro il padre, escogitando un nuovo piano.

Nel frattempo, Manuel continuerà ad essere disperato per l’assenza di Jana, scomparsa ormai da diversi giorni. Anche Maria sarà in pena per la sua amica, così come tutti i colleghi del palazzo dei De Lujan, che non avranno notizie della loro ex collega.

Cruz riceve una telefonata inaspettata

Nel frattempo, verranno approfondite anche le vicende degli altri inquilini de La Promessa. Catalina sarà disposta a incontrare il suo ex fidanzato, il conte Pelayo De Anyl, e chiederà a sua cugina Martina di organizzare un appuntamento con lui.

Maria, intanto, rifletterà se sia opportuno o meno rivelare ciò che ha sentito dire alla marchesa in occasione del licenziamento della signora Ros. Proprio Cruz riceverà una telefonata inaspettata.

L’episodio darà spazio anche a nuovi scontri a palazzo, con Petra che non tollererà più Ricardo e Pia. In questo clima di tensione, Santos contribuirà a peggiorare la situazione. Manuel, invece, cercherà una soluzione al problema tra Julia e Jose Juan, arrivando a dare un ultimatum.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria si è avvicinata a Samuel

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Maria ha conosciuto padre Samuel, non tollerando inizialmente alcuni suoi comportamenti.

La cameriera ha infatti sorpreso il prete mentre rubava un prezioso candelabro appartenente ai marchesi, reagendo con rabbia.

Tuttavia, dopo aver avuto modo di conoscerlo meglio, Maria ha cambiato opinione su di lui, scoprendo il suo impegno nell’aiutare le persone più bisognose. Nel frattempo, Jana ha saputo che Manuel e Cruz hanno stretto un accordo per inventare un passato nobile da presentare in società.

Quando ha capito che il suo fidanzato le aveva nascosto questo patto con la marchesa, ha preso una decisione inaspettata: ha lasciato la tenuta, facendo perdere le sue tracce.