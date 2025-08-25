Cruz chiamerà Petra per darle una novità che riguarda la moglie di Ricardo nella puntata de La Promessa di venerdì 29 agosto: "È più viva di noi".

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà sconvolta nel sapere che la madre di Santos è viva e apprenderà anche il nome del paese in cui abita. La governante chiederà alla marchesa di poter parlare personalmente con Santos per dirgli la verità. Nel frattempo, Alonso sarà indeciso sull'accettare o meno l'affare proposto dal duca di Carril e chiederà consiglio ai suoi figli.

Cruz riuscirà a rintracciare la madre di Santos

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz rispetterà la parola data a Petra e le rivelerà una preziosa informazione sulla madre di Santos. La marchesa, infatti, dirà alla governante che la moglie di Ricardo non è morta come lui ha fatto credere a tutti. Petra sarà sconvolta, perché credeva che il segreto del maggiordomo riguardasse un delitto contro la donna. Cruz assicurerà a Petra che quella che le sta raccontando è la pura verità: "È più viva di noi". La marchesa ricorderà alla governante che Santos non ha mai trovato la tomba di sua madre. Petra si domanderà cosa sia potuto accadere a Ana per abbandonare marito e figlio, ma Cruz non saprà risponderle.

"Immagino che ci sia qualcosa di losco, come un crimine o una malattia", dirà la marchesa, "Altrimenti perché Ricardo avrebbe dovuto nascondere tutto?". Petra sarà profondamente grata a Cruz per il grande aiuto che le ha dato con queste informazioni, anche se sperava di scoprire qualcosa di più. La marchesa dirà alla governante che al momento la moglie di Ricardo si trova in un paese dal nome impronunciabile, Hurtumpascual. Vedendo gli occhi di Petra illuminarsi, Cruz non riuscirà a spiegarsi il motivo del forte legame tra lei e Santos.

Manuel e Catalina dubiteranno della proposta del duca di Carril

Nella puntata de La Promessa di venerdì 29 agosto, Petra chiederà a Cruz di poter essere lei stessa a parlare con Santos di sua madre.

La marchesa non avrà nulla in contrario, ma le raccomanderà di tenerla fuori da questa storia: "Nessuno deve sapere che mi sono adoperata tanto per un servitore". Nel frattempo, Alonso convocherà Catalina e Manuel per parlare loro delle sorti della tenuta. "Non stiamo attraversando un buon momento", dirà il marchese e chiederà ai suoi figli un parere sulla proposta d'affari ricevuta dal duca di Carril. Catalina si dirà subito molto scettica, perché si tratterebbe di investire in un settore che non ha nulla a che fare con le loro terre. Anche Manuel sarà perplesso di fronte a un rischio così elevato e proverà a far desistere suo padre dall'accettare.

Petra si è rivolta a Cruz per aiutare Santos

Nelle puntate precedenti, il duca di Carril è andato da Alonso per proporre un nuovo affare. L'incontro ha messo molta paura a Vera che pur di non incontrare suo padre si è procurata un taglio a una mano. Nel frattempo, Petra ha promesso a Santos che avrebbe fatto di tutto per dargli delle risposte sulla scomparsa di sua madre. La governante si è rivolta a Cruz e ha chiesto il suo aiuto per indagare sulla vicenda, visto che lei da sola non è riuscita ad ottenere informazioni utili.