Una telefonata scuoterà La Promessa nella puntata di venerdì 5 settembre. "Abbiamo trovato una ragazza in stato di incoscienza, è grave", comunicheranno dall’ospedale.

Le anticipazioni rivelano che Cruz sarà convinta che si tratti di Jana, mentre Manuel partirà immediatamente per accertarsi dell'identità della paziente ritrovata. Nel frattempo, Alonso deciderà di rifiutare la proposta del duca di Carril, scelta che troverà la netta opposizione di Lorenzo.

La passione tra Maria e don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scomparsa di Jana farà soffrire Manuel, perché si sentirà responsabile dell'infelicità che ha portato la ragazza ad allontanarsi dalla tenuta.

Cruz non sarà di conforto a suo figlio: "Jana non ti amava come diceva", gli dirà per giustificare il suo addio, "Non tornerà mai più". In questo clima di tensione, al palazzo arriverà una telefonata che metterà in allarme Manuel. Sarà l'ospedale a telefonare direttamente ad Alonso: "È stata trovata una ragazza in stato di incoscienza. È grave e potrebbe trattarsi di Jana". Dalla descrizione dei medici, la paziente sembrerà proprio Jana, la futura moglie di Manuel. La marchesa sarà sicura che si tratti di Jana, mentre il marchesino correrà a Villalquino per accertarsi di persona dell'identità della paziente ricoverata. Nel frattempo, Maria si lascerà andare a un bacio con don Samuel. La ragazza e il parroco saranno sorpresi dall’intensità dei loro desideri e Maria temerà di aver rovinato la bella amicizia con Samuel.

Alonso rifiuterà l'affare con il duca di Carril

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 5 settembre, Lorenzo premerà affinché Alonso accetti la proposta ricevuta dal duca di Carril. Dopo averci riflettuto a lungo e valutato la situazione anche con Catalina e Manuel, il marchese invierà al padre di Vera una lettera di rifiuto. Lorenzo non sarà affatto d'accordo con Alonso, ma questo non servirà a cambiare le cose. Ci saranno problemi anche per Pia che sarà nuovamente nel mirino di Petra. Questa volta la governante avrà a cuore gli interessi di Santos che le racconterà del riavvicinamento tra Pia e Ricardo. Petra non perderà tempo e parlerà chiaramente alla donna: "Ricardo è un uomo sposato.

Ho fatto le mie ricerche e ho scoperto che la moglie del signor Pellicer è ancora viva". Queste parole faranno tremare Pia che metterà in dubbio tutto quello che Ricardo le ha raccontato finora.

La verità sulla madre di Santos inizia a emergere

Nelle puntate precedenti, Cruz ha promesso a Petra che l'avrebbe aiutata a trovare la verità sulla madre di Santos. Le risposte non si sono fatte attendere a lungo, perché la marchesa ha trovato quasi subito ciò che cercava. Cruz ha convocato Petra: "La moglie di Ricardo è viva. Abita in un paese qui vicino". Per la governante è stato sconvolgente sapere che la madre di Santos non è morta, ma non è andata subito dal ragazzo per parlare con lui. Petra ritiene che debba essere Ricardo a parlare con suo figlio di un argomento così delicato. La governante sta aspettando che questo accada, ma nel frattempo si diverte a provocare Pia.