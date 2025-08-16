Negli episodi de La Promessa in onda dal 16 al 23 agosto, Pelayo rinuncerà alle proprie nozze con Calatina [VIDEO] e la lascerà sull'altare, spiegandole di non essere pronto a riconoscere un figlio non suo. Inoltre Cruz obbligherà Jana ad interrompere ogni rapporto con Maria e gli altri membri della servitù.

Ricardo, invece, non se la sentirà di perdonare Pia, mentre Curro confesserà a Martina che Alonso è suo padre e Jana sua sorella.

Maria cambia idea su Padre Samuel

Martina chiederà a Catalina se sia ancora innamorata di Adriano. Intanto Cruz scoprirà Jana insieme a Maria e le chiederà di interrompere ogni tipo di rapporto con ogni membro della servitù.

La ragazza alla fine sarà costretta ad accettare questa imposizione. Inoltre la signora Ros comunicherà alla marchesa che Exposito ha fatto numerosi progressi e le suggerirà di non sottovalutarla.

Nel frattempo Maria modificherà la sua opinione su Padre Samuel e gli darà il proprio sostegno con i bisognosi del rifugio. Catalina, invece, chiederà alla matrigna di fare da testimone a Pelayo, ma lei rifiuterà e Manuel rimarrà scioccato. In tutto questo, Romulo e Ricardo concorderanno di mantenere il segreto che Marcelo e Teresa sono fratello e sorella.

Alonso e Cruz temono uno scandalo per la famiglia

Catalina sarà felice all'idea di sposarsi, ma tutto non andrà come sperato. Il giorno delle nozze infatti Pelayo farà recapitare una lettera, nella quale spiegherà di non essere pronto per riconoscere un figlio non suo e la lascerà sull'altare.

La marchesina vorrà solo la vicinanza di Simona, ma alla fine si presenterà a tavola ed ascolterà le dure parole degli uomini di casa nei confronti del Conte di Anil. Quanto successo porterà ad una lite tra Alonso e Cruz, in quanto la famiglia rischierà di essere travolta da uno scandalo.

Nel frattempo Teresa spiegherà a Maria che Jana ha iniziato a trattarla con distacco non per sua scelta, ma perché Cruz glielo ha imposto. In tutto questo, Martina sarà sconvolta nell'apprendere da Curro che Alonso e Jana sono rispettivamente suo padre e sua sorella, mentre Petra punirà la giovane Fernandez per avere saltato dei turni per aiutare Padre Samuel.

Intanto Manuel, Jana e Romulo spiegheranno a Ricardo che Pia ha dovuto fingere la sua morte ed è stata obbligata a nascondersi nella grotta, in quanto era l'unico modo per non farsi trovare da Gregorio.

Il maggiordomo però chiederà ancora del tempo prima di riallacciare un rapporto con Adarre.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro ha confessato a Julia di non provare alcun sentimento per lei e di volerla sposare solo per senso del dovere. Inoltre Pelayo ha temuto che Adriano potesse rivendicare la paternità del bambino di Catalina.

Cruz, invece, ha assunto nuovamente nella tenuta Pia e Romulo, mentre Maria ha confessato a Padre Samuel la fine della sua relazione con Salvador.