Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma da lunedì 25 a sabato 30 agosto su Rete 4 rivelano che Padre Samuel prenderà le difese di Maria quando verrà sgridata pesantemente da Petra. Vera, invece, si ferirà ad una mano per non incontrare suo padre, il duca di Carril, che farà il suo arrivo alla tenuta.

Padre Samuel difende Maria dalle ire di Petra

Jana dovrà combattere sia con Cruz che con le proprie insicurezze. La domestica sarà sempre più nervosa per la festa di fidanzamento sopratutto quando scoprirà che Manuel e Cruz le hanno inventato un passato rispettabile per fare colpo sugli invitati.

Jana si darà alla fuga, mettendo in allarme il marchese mentre la marchese fingerà di essere dispiaciuta.

Padre Samuel, nel frattempo, dovrà difendere Maria dall'ira di Petra dopo essersi recata al rifugio dei poveri con l'autorizzazione di Romulo. Quest'ultimo criticherà aspramente le due donne impegnate in un acceso litigio. Petra, a questo punto, rimprovererà Romulo per le concessioni fatte a Maria, che nel frattempo rimarrà incantata quando vedrà Padre Samuel fare il bagno senza vestiti nel lago.

Vera riporta una grave ferita alla mano

Successivamente Vera riporterà una grave ferita alla mano per evitare d'incontrare suo padre, il duca di Carril. Teresa non potrà fare a meno di nutrire alcuni sospetti sulla collega, che le confesserà di essere fuggita da un papà crudele.

Julia, intanto, affronterà José Juan e Lorenzo in merito al proprio futuro. La giovane sorprenderà poi Curro e Martina con una rivelazione.

Ricardo e Pia, invece, si getteranno il passato alle spalle dopo essersi scambiati un bacio appassionato.

Infine Catalina apparirà molto avvilita anche se la visita di Tadeo le solleverà l'umore. La notizia dell'abbandono della marchesina sull'altare da parte di Pelayo diventerà di dominio pubblico.

Jana è apparsa testa in vista della festa di fidanzamento con Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad agosto su Rete 4, Jana è apparsa molto tesa in vista della festa di fidanzamento con Manuel, avendo paura di compiere qualche mossa falsa.

La giovane ha preso lezioni dalla signora Ros all'oscuro che sia una complice di Cruz.

Maria, intanto, si è fatta una nuova opinione su Padre Samuel dopo aver scoperto che aiuta i bisognosi presso un centro di assistenza.

Martina, invece, è apparsa intenzionata a togliersi un sassolino dalle scarpe. La ragazza ha chiesto a Catalina se fosse ancora innamorata di Adriano.

Infine Pia è tornata alla tenuta dove ha messo le cose in chiaro. Petra non è apparsa molto contenta di vederla ed ha studiato un modo per liberarsi di lei una volta per tutte.