Gli spoiler delle puntate de La Promessa, in onda da lunedì 1° a sabato 6 settembre su Rete 4, rivelano che Catalina affronterà Pelayo dopo essere stata lasciata a poche ore dal loro matrimonio. Maria, invece, sorprenderà Padre Samuel con un bacio.

Catalina si confronta con Pelayo

Vera e Marcelo saranno intenzionati a denunciare il duca di Carril. Lope e Teresa fermeranno i propositi dei due amici. Allo stesso tempo, Alonso si rifiuterà di fare affari col duca, nonostante il disappunto di Lorenzo.

Catalina, invece, chiederà a Martina di organizzarle un incontro con Pelayo nei giardini della tenuta.

Durante il faccia a faccia, il conte di Anil svelerà all'ex fidanzata che Cruz gli aveva ordinato di sedurla e portarla via dal marchesato. Il nobile rivelerà, inoltre, di non sentirsi pronto a fare da padre al bambino che lei attende. Catalina, furiosa, ripudierà Pelayo per poi raggiungere Martina alla quale racconterà tutto. La donna apparirà decisa a dimenticare l'uomo non prima di aver detto a Simona del piano organizzato da Cruz ai suoi danni.

Maria sorprende Padre Samuel con un bacio

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Padre Samuel confesserà a Maria di aver iniziato il seminario per scappare dalla povertà. Sarà qui che la domestica sorprenderà il prelato con un bacio.

Tutto lo staff de La Promessa, invece, apparirà in ansia per la scomparsa di Jana.

Maria penserà che sia arrivato il momento di raccontare a Manuel cosa ha sentito dire da Cruz durante il licenziamento di Ros. La domestica informerà il marchesino che la marchesa e l'insegnante non hanno mai aiutato Jana, poiché il loro obiettivo era quello di allontanarla dalla tenuta. Manuel chiederà una spiegazione alla madre, che negherà con forza.

Infine, Ricardo proverà a riavvicinarsi a Santos, deluso da lui dopo la scoperta che sua madre Ana è ancora viva. Nel frattempo, Petra avvertirà Pia che il maggiordomo è un uomo sposato.

Manuel è apparso disperato per la scomparsa di Jana

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine agosto su Canale 5, Manuel (Arturo Garcia Sancho) è apparso disperato per la scomparsa di Jana (Ana Garcés), che ha abbandonato la tenuta senza avvisare nessuno, gettando in allarme tutti.

Cruz (Eva Martin) ha sperato di essersi sbarazzata della nuora. Catalina, invece, è stata lasciata il giorno delle nozze da Pelayo con una lettera. Martina è rimasta vicina alla cugina, affranta dal dolore.

Intanto, Vera è andata nel panico con l'arrivo del duca di Carril alla tenuta. La domestica si è procurata una profonda ferita alla mano per paura d'incontrare il suo malvagio padre.