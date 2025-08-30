Negli episodi de La Promessa in onda dal 31 agosto al 6 settembre, Pelayo incontrerà Catalina e le confesserà di essere stato pagato da Cruz per sedurla e spingerla a lasciare la tenuta. La marchesina non vorrà ascoltarlo e finirà per svenire sulle scale.

Maria, invece, sorprenderà con un bacio Padre Samuel, mentre Manuel si recherà all’ospedale di Villalquino per accertarsi che la persona ricoverata in stato di incoscienza sia Jana.

Vera e Marcelo vogliono denunciare il Duca de Carril

Martina chiederà a Pelayo di lasciare in pace Catalina, ma lui vorrà parlare per giustificare le sue azioni.

Intanto, Cruz incolperà Manuel di avere aiutato Jana nella sua fuga, ma il ragazzo sarà disperato senza notizie sulla sua amata ed esternerà il suo malessere ad Alonso. La marchesa sarà contenta per l'assenza di Jana e confiderà al marito la speranza che presto il figlio possa sposarsi con una persona del suo stesso rango sociale.

Nel frattempo, Pia rivelerà a Teresa e alle cuoche che si è riavvicinata a Ricardo. José Juan, invece, manifesterà il proprio malumore a Lorenzo per le voci sul rapporto esistente tra Martina e Curro, ma il capitano negherà ogni cosa e lo autorizzerà a punire Curro per la sua mancanza di rispetto. In tutto questo, Padre Samuel racconterà a Maria [VIDEO] che anni addietro i suoi genitori lo allontanarono dalla povertà facendolo entrare in seminario, mentre Vera e Marcelo vorranno denunciare il Duca de Carril.

Lope e Teresa li inviteranno, però, a ponderare bene ogni scelta.

Alonso non vuole entrare in società con il Duca de Carril

Pelayo incontrerà Catalina e le confesserà di essere stato incaricato da Cruz di sedurla, con l’obiettivo di portarla via dalla tenuta. Alla fine, ammetterà di essersi davvero innamorato e di averla lasciata all’altare perché non si è sentito pronto a diventare padre di un figlio non suo. La marchesina lo allontanerà e confiderà a Simona che la fine della sua storia è stata causata da un subdolo piano ordito da Cruz. Catalina non reggerà quanto accaduto e sverrà sulle scale.

Nel frattempo, Alonso si opporrà all’idea di entrare in società con il Duca de Carril. Intanto, a palazzo, dall’ospedale di Villalquino giungerà una telefonata per comunicare che una ragazza è stata ricoverata in stato di incoscienza.

Manuel correrà subito a verificare se si tratti di Jana, mentre Maria sorprenderà con un bacio Padre Samuel.

Curro e Matilde, invece, ribadiranno la volontà di non sposarsi e José Juan prenderà una decisione definitiva.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi trasmessi nelle settimane passate, Jana è scappata dalla tenuta non appena ha scoperto che Manuel e Cruz avevano inventato una storia per presentarla in società. Pia e Ricardo hanno messo da parte le incomprensioni e si sono scambiati un bacio.

Vera, invece, si è ferita a una mano pur di incontrare il padre, mentre Petra non ha tollerato le ripetute concessioni fatte da Romulo a Maria per aiutare Padre Samuel nel rifugio.