Sarà una settimana intensa a La Promessa quella dal 31 agosto a 6 settembre 2025 su Rete 4. Sul piatto temi delicatissimi — il tradimento, la manipolazione, il peso dell’amore impossibile — ma anche la paura. Parliamo di Catalina che, sopraffatta dal dolore, confesserà a Simona di essere tormentata da incubi e dolori allo stomaco. Dopo che accuserà un malore improvviso, le sue condizioni peggioreranno progressivamente. Intanto, la scomparsa di Jana metterà tutti - o quasi - in allarme. Ha deciso di andarsene dopo aver scoperto che Cruz e Manuel volevano 'trasformarla' nella perfetta signora di corte, sentendosi offesa e umiliata.

Una telefonata inquietante arriverà al palazzo: una ragazza che sembra essere proprio Jana è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Catalina sta male per colpa di Pelayo

Il momento in cui Pelayo confessa di essere stato solo un pedone nel piano crudele di Cruz è devastante. Catalina sviene, soffre, ma dentro di sé prende una decisione definitiva. Dal canto suo Pelayo cercherà di riconquistarla,

Cruz è tornata più spietata che mai. Non solo accusa Manuel di aver favorito Jana, ma addirittura orchestra l’arrivo di Pelayo per distruggere Catalina. È lei, la donna che vive per il potere.

Manuel e Jana tra amore e condanna

Mentre Manuel si strugge, arriva la notizia: una giovane donna in ospedale potrebbe essere Jana.

Lui corre disperato, ma resta la domanda: quest’amore è destinato a rinascere o a distruggerlo? La forza di Manuel sta nella sincerità dei suoi sentimenti, la sua debolezza nella totale dipendenza da Jana. Manuel è romantico, sì. Ma a volte sembra più un ragazzo che non sa vivere senza la sua ossessione che un uomo innamorato. E aggiungiamo: anche dipendente dalla madre e dalle sue decisioni. Il fatto che abbia deciso di sposarsi contro la sua volontà non è stata presa con leggerezza e sta ancora pagandone le conseguenze.

Maria e Samuel si baciano

Tra un intrigo e l’altro, anche i giovani cercano spazio. Samuel si apre con Maria sul suo passato difficile e lei risponde con un bacio. È un momento tenero, ma anche rivoluzionario: una cameriera che bacia un prete.

Abbiamo però imparato a conoscere Maria. È una cameriera timida ma sa anche farsi valere quando serve. Da sempre sogna il grande amore e forse ora è arrivato in modo completamente inaspettato.

Successivamente Manuel sarà molto preoccupato dalla possibilità che sia Jana la donna ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Si sentirà profondamente in colpa per aver permesso che se ne andasse. Al contrario, Cruz si mostrerà soddisfatta e pregherà tutti i santi in paradiso perché riesca a liberarsi una volta per tutte di lei.