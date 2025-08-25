Le trame delle puntate de La Promessa in programma da lunedì 1 a domenica 7 settembre su Rete 4 rivelano che Manuel apparirà molto in ansia per Jana Exposito, che scomparirà nel nulla a causa delle pressioni di Cruz (Eva Martin).

Catalina (Carmen Asecas), invece, avrà la resa dei conti con Pelayo De La Serna dopo che l'ha abbandonata a poche ore dal loro matrimonio.

Manuel accusa Cruz della fuga di Jana

Martina sorprenderà Pelayo a spiare Catalina. La donna inviterà il conte di Anil a lasciare in pace sua cugina dopo averla fatta soffrire per averla lasciata a poche ore dalle nozze.

Allo stesso tempo, Catalina inizierà ad accusare dei malesseri legati alla gravidanza. La marchesina rivelerà a Simona di non riuscire a dormire la notte a causa dei dolori e gli incubi che disturbano il suo sogno.

Cruz, intanto, verrà accusata da suo figlio Manuel di aver favorito la fuga di Jana. Il marchesino dichiarerà poi a suo padre di essere innamorato profondamente della domestica. Le parole susciteranno il disappunto di Cruz, che vorrebbe che Manuel sposasse una ragazza dell'alta borghesia.

Catalina incontra Pelayo nei giardini del marchesato

Successivamente Vera avrà intenzione di denunciare il duca di Carril ma Lope e Teresa la fermeranno mentre Catalina chiederà di avere un incontro con Pelayo nei giardini della tenuta.

Il conte di Anil confiderà alla sua ex fidanzata di essere arrivato a La Promessa su richiesta di Cruz, che gli aveva ordinato di sedurla e portarla via dal marchesato. Il nobile inoltre ammetterà di non volersi assumere la responsabilità del bambino che attende da Adriano. Le parole di Pelayo feriranno Catalina, che ordinerà all'uomo di non farsi più vedere.

Maria, infine, racconterà a Manuel che Cruz e Ros hanno obbligato Jana ad andarsene. La marchesa negherà la cosa con forza.

Padre Samuel ha dato ospitalità a Maria nel suo rifugio

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine agosto su Rete 4, Padre Samuel ha deciso di proteggere Maria, offrendole rifugio nel suo centro per bisognosi col consenso di Romulo.

La decisione ha scatenato le ire di Petra, che ha duramente criticato la sua sottoposta.

Jose Juan, invece, ha preteso che Julia gli fosse riconoscente per il matrimonio riparatore che le ha organizzato con Curro.

Intanto Cruz ha spronato Jana a concludere la lista degli invitati in occasione della festa di fidanzamento con Manuel. La domestica ha dovuto vedersela non solo con le pressioni di Cruz ma anche con le proprie insicurezze. Marcelo, invece, ha confidato la verità a sua sorella Teresa, che ha scelto di offrirgli un aiuto.