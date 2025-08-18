Jana sparirà nel nulla dopo un litigio con Manuel nelle puntate de La Promessa dal 25 al 31 agosto: la ragazza, infatti, scoprirà che Cruz e suo figlio volevano nascondere a tutti le sue origini.

Le anticipazioni rivelano che Jana scoprirà che Manuel e sua madre tramavano alle sue spalle e l'ex domestica ne sarà profondamente delusa. Nel frattempo, Curro interverrà in un litigio tra José e Julia, arrivando persino alle mani con il ragazzo. Infine, Maria sarà turbata nel vedere don Samuel fare un bagno nel fiume.

La festa di fidanzamento di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana farà passi da gigante con la signora Ros.

Quest'ultima metterà subito in guardia Cruz dicendole che, se continua così, sua nuora non avrà nessuna difficoltà a mescolarsi con l'alta società. La marchesa correrà subito ai ripari e sorprenderà Manuel con finte lusinghe verso Jana, proponendogli una festa di fidanzamento in cui chiedere ufficialmente la mano di Jana e presentarla a tutti. Manuel sarà al settimo cielo, ma la marchesa imporrà una condizione a tutto questo: devono inventare un passato per Jana che non potrà certo raccontare di essere stata una cameriera. Manuel sarà titubante, ma alla fine accetterà la proposta di sua madre. Nel frattempo, l'abbandono di Catalina sull'altare e la tensione in famiglia, impediranno al marchesino di parlare con la sua fidanzata della condizione imposta da Cruz.

Quest'ultima intanto, porterà avanti i preparativi per la grande festa e inizierà a gioire vedendo Jana molto tesa per l'evento. La ragazza chiederà alla marchesa di rimandare la festa, facendo leva sulle nozze saltate di Catalina, ma Cruz sarà irremovibile. "Un evento felice è tutto ciò di cui abbiamo bisogno e distoglierà l'attenzione da Catalina", spiegherà la marchesa. La signora Ros aiuterà Cruz e Jana con gli inviti da spedire ai vari nobili.

José Lujan furioso con Julia

Nelle puntate de La Promessa dal 25 al 31 agosto, Jana sarà sempre più nervosa per la festa di fidanzamento che si avvicina. La goccia che farà traboccare il vaso, però, arriverà quando la ragazza scoprirà che Manuel e Cruz hanno tramato alle sue spalle per inventare un passato diverso da quello reale.

Questo farà andare Jana su tutte le furie e, dopo un violento litigio con Manuel, la ragazza sembrerà essere sparita nel nulla. Ci saranno importanti novità anche per Maria che porterà avanti la sua amicizia con don Samuel aiutandolo nella missione per i poveri. La ragazza si renderà conto di provare una certa attrazione per il prete, soprattutto quando lo vedrà fare il bagno nel fiume senza l'abito talare. La situazione precipiterà anche per Julia che si troverà costretta a un matrimonio che non vuole assolutamente. La ragazza si opporrà a José Lujan che sarà molto duro con lei e Curro arriverà alle mani con il ragazzo pur di difendere Julia.

Jana sempre nel mirino di Cruz

Nelle puntate precedenti, Cruz ha chiamato al palazzo Ros, la nuova governante di Jana.

La donna doveva occuparsi di istruire la fidanzata di Manuel e farla diventare una perfetta signora. Le raccomandazioni di Cruz sono state chiare: massima severità, in modo da scoraggiare Jana. Quest'ultima, a dispetto delle previsioni di sua suocera, è partita con molto impegno ed è riuscita ad apprendere molte nozioni in pochi tempo. Il piano di Cruz sta rischiando di saltare, ma la marchesa ha sempre un asso nella manica e questa volta il suo obiettivo è far litigare Manuel e Jana.