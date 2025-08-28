Manuel avrà un duro scontro con José Juan nelle puntate de La Promessa di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre: "Vai subito fuori da qui", dirà al suo ex amico cacciandolo dal palazzo.

Le anticipazioni rivelano che Manuel si sentirà in colpa per la fuga di Jana e Maria lo consolerà. La cameriera spiegherà a Manuel che la vera responsabile della partenza di Jana è Cruz che ha complottato con la signora Ros per metterle pressioni e spingerla ad arrendersi.

Manuel deciso a proteggere Julia e Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Julia continueranno ad essere bersaglio di José Juan, deciso a farli sposare a tutti i costi.

Manuel prenderà a cuore la situazione e deciderà di affrontare personalmente l'ex soldato, sperando di mettere fine una volta per tutte alla sua prepotenza. Manuel chiederà un confronto a tre, tra lui, José e Julia e inizierà col dire che la ragazza non sposerà Curro. "Julia è venuta qui con una ragione molto chiara che non ha nulla a che vedere con le nozze", dirà Manuel chiedendo a José di lasciare in pace la sua ex cognata. "Lei si sposerà con o senza la sua approvazione", insisterà il ragazzo che farà perdere la pazienza a Manuel. Quest'ultimo ricorderà a José che Curro non ha nessun obbligo nei suoi confronti e che Paco non è morto per colpa sua. I toni tra i due ex soldati si alzeranno notevolmente.

"Non ti sbatto fuori dal palazzo per rispetto nei confronti di Paco", dirà Manuel, "Vai subito fuori da qui". Josè gli terrà testa e alla fine il marchesino chiederà a Julia di seguirlo, per evitare di colpire il suo ex amico.

Maria dirà a Manuel che Cruz ha fatto scappare Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle puntate di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, Manuel non potrà fare a meno di pensare a Jana. Il marchesino si domanderà che fine abbia fatto la sua amata e soprattutto non si spiegherà il motivo della sua fuga improvvisa. A questo proposito, Manuel si sfogherà con Maria che gli darà un'indicazione molto importante. La cameriera, infatti, rivelerà a Manuel che Cruz ha dato molti soldi alla signora Ros, visto che l'addio di Jana era il loro obiettivo.

Al marchesino sarà chiaro che la sua futura sposa non è andata via perché voleva lasciarlo, ma solo per l'ennesimo complotto organizzato da sua madre per distruggere la sua felicità.

La fuga di Jana e la disperazione di Manuel

Nelle puntate precedenti, Jana ha saputo da Cruz che Manuel era d'accordo con lei sul nascondere le sue origini. La ragazza ha preso molto male questa novità, tanto che ha affrontato duramente il suo amato. Tra Manuel e Jana c'è stato un litigio, ma alla fine il marchesino è riuscito a spiegare le sue ragioni. La ragazza si è convinta che Manuel ha agito solo per proteggerla e lo ha perdonato. Nel frattempo, Cruz ha fatto in modo che Jana sentisse una sua conversazione con la signora Ros.

Le due donne, come da accordi, hanno parlato della totale impreparazione di Jana rispetto all'evento che avrebbe dovuto sostenere di lì a poco e che l'avrebbe vista protagonista del fidanzamento ufficiale. L'indomani, Jana ha fatto perdere le sue tracce e Manuel è andato in panico.