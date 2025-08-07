Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano che la vendetta di Curro non tarderà ad arrivare. Il fratello di Jana, infatti, non riuscirà a superare il dolore per la perdita di sua sorella e reagirà in modo violento contro chi ha fatto del male alla povera Exposito. Curro affronterà quindi Lorenzo, insinuando che sia implicato nell’omicidio della ragazza. Inoltre, non sopportando nemmeno la presenza a palazzo del quadro raffigurante Cruz, lo sfregerà.

Lorenzo picchia Curro

Lorenzo De La Mata e Curro si troveranno faccia a faccia. Va ricordato che, nelle puntate spagnole, quest’ultimo non è più un signore, bensì un semplice cameriere, dopo che è venuta a galla la verità sulle sue origini: è il figlio illegittimo di Alonso.

Curro ricorderà al capitano di spaccarsi la schiena ogni giorno lavorando a palazzo. Inoltre, il ragazzo rammenterà di essere il figlio di Eugenia, nonché il fratello di Jana Exposito. Curro farà menzione anche della drammatica fine di sua sorella, ricordando a Lorenzo che è stata uccisa nel momento migliore della sua vita, proprio quando era incinta. Il capitano si innervosirà di fronte alle parole di Curro, che non rimarrà in silenzio, ma rincarerà la dose, insinuando che proprio lui sia implicato nell’omicidio. De La Mata sarà furibondo al punto da sferrare un pugno nello stomaco di Curro.

Curro sfregia il quadro di Cruz

Nel frattempo, ci sarà un altro episodio a La Promessa che vedrà Curro protagonista.

Alla tenuta, infatti, verrà recapitato un dipinto raffigurante il volto di Cruz. Il quadro genererà scompiglio sia tra la servitù che tra i nobili, dal momento che la marchesa è finita in carcere da qualche tempo a causa dei crimini commessi. Il dipinto verrà vandalizzato e si cercherà il colpevole. Il colpo di scena avverrà quando Curro confesserà di essere lui l’autore dello sfregio, rivelando di non riuscire a sopportare la presenza del volto di Cruz all’interno del palazzo. Lorenzo sarà furibondo per quanto accaduto e chiederà a Curro di assumersi la responsabilità dei costi del danno. Quest’ultimo sarà consapevole di non poter provvedere al restauro dell’opera d’arte e, pertanto, accetterà la punizione che gli verrà riservata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana si è trasferita al piano nobile

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel hanno vissuto la loro storia d’amore alla luce del sole. La marchesa ha concesso alla fidanzata di suo figlio di trasferirsi al piano nobile, ma le ha imposto di ricevere lezioni di galateo per diventare una vera signora. Nel frattempo, padre Samuel ha rubato il crocifisso presente nella casa dei marchesi, venendo visto da Maria. Tuttavia, il prete ha negato di aver sottratto il prezioso oggetto.