Le anticipazioni spagnole de La Promessa preannunciano dei momenti complicati per Curro. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Lorenzo farà ritorno alla tenuta dopo essere evaso dal carcere e minaccerà il giovane. Intanto, Simona inizierà a riavvicinarsi al figlio Antonio, mentre uno tra Pia e Ricardo potrebbe perdere il lavoro a palazzo. Intanto ci sarà anche la misteriosa scomparsa di Angela.

Lorenzo De La Mata minaccia Curro

Curro vivrà momenti difficili quando si troverà di nuovo faccia a faccia con il capitano De La Mata. Lorenzo, infatti, riuscirà a evadere dal carcere e tornerà a La Promessa, deciso a vendicarsi.

Non ha dimenticato di essere finito in prigione per colpa di Curro e lo minaccerà apertamente al suo ritorno, promettendogli: "Ti farò impazzire". Nel frattempo, Simona e Antonio si riavvicineranno, lasciandosi alle spalle le incomprensioni del passato. Tuttavia, Enora non vedrà di buon occhio questa riconciliazione, convinta che Antonio abbia cercato il dialogo con sua madre solo per compiacerla.

Il futuro di Pia e Ricardo a La Promessa è incerto

Nel frattempo, Pia e Ricardo verranno sorpresi da Cristobal mentre si baciano. Il maggiordomo, furioso, lancerà un ultimatum: uno dei due dovrà lasciare La Promessa. Manuel interverrà nella delicata questione, opponendosi alla decisione di Cristobal.

Quest’ultimo capirà quindi di non poter licenziare né Pia né Ricardo, ma prenderà comunque una decisione severa, le cui conseguenze potrebbero ricadere su entrambi. Le anticipazioni spagnole non rivelano ancora di cosa si tratti. Intanto, Angela scomparirà misteriosamente, dando il via alle ricerche per scoprire cosa le sia accaduto. Anche Manuel parteciperà alle operazioni, sorvolando la zona a bordo del suo aereo. Durante le indagini, inoltre, verrà ritrovato un frammento del vestito della ragazza, alimentando la speranza che sia ancora viva.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana è scomparsa nel nulla

Nelle precedenti puntate, Jana ha scoperto il patto segreto tra Manuel e Cruz, che avevano deciso di inventarle un passato da nobile.

Furiosa con entrambi, Jana è scomparsa misteriosamente, facendo perdere le sue tracce.Nel frattempo, Curro e Julia hanno annullato il loro matrimonio, provocando la rabbia dei familiari, in particolare di Lorenzo De La Mata. Spazio anche alle vicende di Maria Fernandez, che si è avvicinata a padre Samuel, rimanendo colpita dal suo carattere gentile e dalla sua disponibilità verso chi si trova in difficoltà. Catalina, invece, ha sofferto per amore dopo essere stata lasciata improvvisamente da Pelayo a un passo dalle nozze.