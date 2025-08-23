Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano momenti difficili per alcuni dipendenti della famiglia De Lujan. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Santos non tollererà più la relazione extraconiugale di suo padre Ricardo con Pia e sarà disposto a denunciare i due amanti. Nel frattempo, per questi ultimi le cose si metteranno male quando Cristobal li vedrà baciarsi. Spazio anche alle vicende di Curro, che informerà Catalina della decisione di Martina di andare via.

Ricardo è disposto a lasciare La Promessa per Pia

Ricardo e Pia vivranno momenti romantici, pur non potendo ufficializzare né vivere la loro relazione alla luce del sole.

Va ricordato, infatti, che il maggiordomo non è vedovo come ha fatto credere, ma sua moglie Ana è ancora viva. Nonostante questo particolare non di poco conto, i due colleghi non rinunceranno al loro amore, ma dovranno affrontare diversi ostacoli, primo fra tutti Santos. Quest’ultimo sarà disposto a tradire suo padre, confessando la sua tresca con Pia se dovesse essere interrogato da qualcuno riguardo a tale questione. Ricardo, dal canto suo, sarà disposto anche a lasciare La Promessa se dovesse essere scoperto.

Cristobal spia Ricardo e Pia baciarsi

Nel frattempo, non sarà Santos a mettere in cattiva luce Ricardo, bensì gli stessi amanti, che inavvertitamente porteranno a galla la loro relazione.

Il maggiordomo e la cameriera, infatti, incuranti di essere osservati da occhi indiscreti, si lasceranno andare alla passione baciandosi. Cristobal, infatti, spierà i due durante il loro avvicinamento intimo. Curro, invece, avvertirà Catalina dell’intenzione di Martina di lasciare la tenuta. Ci sarà anche spazio per Petra, che ordinerà a Curro di riordinare la stanza di Lorenzo De La Mata, ma il ragazzo si rifiuterà di eseguire il compito assegnatogli, chiedendo di evitarlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria affascinata da Samuel

Nelle precedenti puntate de la soap andate in onda su Rete 4, Maria ha sorpreso padre Samuel mentre rubava il crocifisso della famiglia De Lujan. La cameriera ha poi scoperto le motivazioni che hanno spinto il prete a commettere il reato e ha avuto modo di conoscerlo meglio.

Maria è successivamente andata ad aiutare il parroco a consegnare cibo ai poveri, affascinata dall’altruismo del ragazzo. Parallelamente, Catalina ha sofferto molto per essere stata abbandonata a un passo dalle nozze da Pelayo, che è andato via senza nemmeno salutarla. Il conte ha lasciato una lettera di addio alla fidanzata, mentre Simona ha tentato invano di consolarla. Spazio anche alle vicende di Jana e Manuel, che hanno continuato la loro relazione iniziando a pensare al matrimonio.