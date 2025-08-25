Le trame delle puntate spagnole de La Promessa previste nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Lope porterà Antonio alla tenuta dopo averlo trovato svenuto in preda ad una pesante sbornia. Sarà qui che il ragazzo avrà modo d'incontrare sua madre Simona, che si impegnerà per aiutarlo come aveva fatto in passato con Virtudes.

Lope soccorre Antonio dandogli riparo alla tenuta

Tutto inizierà quando Antonio farà il suo arrivo al centro per i bisognosi di Padre Samuel. L'uomo rivelerà al prelato di essere disperato per aver perso una persona cara nella sua vita.

Il figlio di Simona racconterà della sua infanzia e di quando era stato abbandonato sia dalla madre che dalla moglie. Antonio nasconderà a Padre Samuel la sua vera identità e sarà Candela a trovarlo quando si troverà in giro per le terre del marchesato Lujan. Il giovane uscirà allo scoperto senza volerlo quando cadrà a terra svenuto in preda ad una pesante sbornia davanti alla porta della cucina. Lope, già al corrente di tutto, soccorrerà Antonio, dandogli riparo a La Promessa. Sarà qui che Simona scoprirà che suo figlio è tornato e per questo cercherà di recuperare il tempo perso con lui.

Simona si impegna ad aiutare suo figlio

Stando agli spoiler si evince che Antonio sarà un personaggio che farà tribolare anche Manuel (Arturo Garcia Sancho) con i suoi segreti e vizi.

Il marchesino prenderà il figlio di Simona sotto la sua ala protettrice fin quando scoprirà che ha raccontato diverse bugie.

Nel frattempo, Simona si impegnerà ad aiutare suo figlio per uscire dal brutto momento in cui è piombato in seguito all'addio della moglie. La donna vorrà aiutare il primogenito come aveva fatto con Virtudes, che aveva lasciato La Promessa dopo essersi ricongiunta con suo figlio strappatole dai suoceri.

Catalina è in difficoltà dopo essere stata abbandonata a poche ore dal matrimonio da Pelayo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine agosto su Rete 4, Cruz (Eva Martin) ha continuato a tramare per impedire a Jana di diventare la moglie di Manuel.

La donna ha organizzato una festa di fidanzamento, dove ha preteso che fosse la futura nuora a compilare la lista degli invitati. Jana è apparsa parecchio dubbiosa sul da farsi nonostante le lezioni di buone maniere che le ha insegnato Ros. L'ex domestica ha temuto che qualcosa andasse storto.

Nel frattempo, Petra ha punito Maria imponendole un mese senza giorni di riposo per aver saltato alcuni turni di lavoro a causa di Padre Samuel. Catalina (Carmen Asecas), invece, è apparsa in difficoltà dopo essere stata lasciata prima delle nozze da Pelayo De La Serna, che non è riuscito ad assumersi la paternità di un figlio non suo.