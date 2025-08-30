Modifiche al palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset per le giornate del 6 e 7 settembre 2025. Il fine settimana di Canale 5 verrà in parte rivoluzionato per accogliere l'appuntamento con Forbidden Fruit, la fortunata soap opera che tutti i giorni sta appassionando una fetta crescente di spettatori in daytime.
La messa in onda della serie, però, verrà posticipata di qualche minuto rispetto al daytime feriale, con orario di partenza fissato per le 14:30 circa.
Forbidden Fruit, come cambia la programmazione del 6 e 7 settembre
Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce di un nuovo titolo pronto a tener compagnia al pubblico al sabato e alla domenica pomeriggio.
Trattasi della soap Forbidden Fruit che, dopo gli ottimi ascolti registrati in questi mesi nel daytime feriale, conquista anche il weekend della rete ammiraglia, pronta a trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in programma a partire dal 13 settembre.
Per le giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre verrà inaugurata questa nuova programmazione che prevede, subito dopo Beautiful, gli episodi inediti della serie turca con protagonisti Halit e Yildiz.
La soap opera Forbidden Fruit slitta nel fine settimana di Canale 5
L'orario di partenza nel fine settimana, però, slitterà di qualche minuto rispetto al daytime feriale dato che gli spettatori dovranno collegarsi su Canale 5 a partire dalle 14:30 circa per seguire i nuovi episodi.
La messa in onda di Forbidden Fruit è confermata fino alle 15:45 circa, coprendo una durata superiore a un'ora, per poi lasciare spazio alla messa in onda dei film sentimentali che terranno compagnia al pubblico fino alle 17:45.
A quell'ora, invece, la linea passerà alle nuove puntate della serie turca Innocence in prima visione assoluta.
In preserale, invece, si punterà sulla messa in onda di puntate inedite di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, previsto già a partire da lunedì 1° settembre contro Reazione a catena di Pino Insegno, in onda su Rai 1.
Zeynep e Alihan si lasciano nei prossimi episodi della soap opera Mediaset
Le anticipazioni turche dei nuovi episodi di Forbidden Fruit rivelano che per Zeynep e Alihan si arriverà alla rottura definitiva.
I due prenderanno strade differenti dopo che l'uomo convolerà a nozze, in gran segreto con Ender, finendo per spezzare il cuore della sua amata.
Zeynep deciderà di mandare all'aria il sogno di una vita assieme con Alihan, malgrado i tentativi dell'uomo che cercherà di spiegarle di aver accettato quelle nozze solo per vendicarsi di Halit.