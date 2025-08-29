La notizia del ritorno di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne ha suscitato un certo clamore mediatico. Contattata dal portale Biccy, Pamela Compagnucci ha commentato con un velo polemico la nuova esperienza televisiva del suo ex fidanzato: "Conosco bene i suoi teatrini, i suoi atteggiamenti". Secondo la donna, Federico sarebbe tornato nel dating show solo ed esclusivamente per visibilità.

La stoccata di Pamela Compagnucci

Nella stagione 2008/2009, Federico Mastrostefano ha ricoperto il ruolo di tronista e al momento della scelta decise di uscire dal U&D con Pamela Compagnucci.

L'ex corteggiatrice dopo aver saputo del ritorno del suo ex nel parterre dei cavalieri del Trono Over ha espresso la sua opinione in merito: "I suoi teatrini li conosco bene: stesso show, stessi atteggiamenti". Nonostante l'imprenditore abbia più volte detto di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex, Pamela ha precisato che i due hanno solo mantenuto un rapporto civile ma nulla di più: "Non ci siamo mai fatti la guerra, ma neanche una confidenza". Inoltre la diretta interessata è convinta che Federico Mastrostefano sia tornato nel dating show di Maria De Filippi per visibilità e non per cercare la donna della sua vita. Per quanto riguarda la possibilità di tornare sul piccolo schermo in una veste diversa, Compagnucci ha ammesso che le piacerebbe commentare il percorso del suo ex così come le piacerebbe rivedere Tina Cipollari: "Oggi osservo e commento e dico le cose come stanno".

Federico Mastrostefano: dopo la scelta la rottura durante l'Isola dei Famosi

Arrivato al termine del percorso sul trono di U&D, Federico Mastrostefano, dovendo scegliere tra Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci, decise di lasciare il programma con quest'ultima.

La relazione tra i due però durò pochissimo, poiché l'ex tronista romano mentre si trovava all'Isola dei Famosi perse la testa per la modella Nina Senicar. Dopo essere stato eliminato dal reality, Mastrostefano tornò in Italia per confrontarsi con l'ormai ex fidanzata ma quest'ultima venne ingaggiata per diventare una naufraga.

U&D: spoiler 1° registrazione

Lo scorso 26 agosto negli studi Elios di Roma è stata registrata la prima puntata della stagione di U&D.

Il ritorno di Federico Mastrostefano è stato piuttosto amaro, poiché l'imprenditore ha ricevuto un due di picche da Rosanna Siino. Nel dettaglio il cavaliere ha mostrato un certo interesse nei confronti della dama, tanto da invitarla ad uscire. In principio Rosanna ha accettato, ma successivamente non si è presentata all'incontro. Al contrario la dama ha deciso di uscire in esterna con un altro cavaliere di nome Simone.