Lorenzo Pugnaloni, in una storia su Instagram, ha riportato una segnalazione riguardante l'ex tentatrice di Temptation Island, Ary: "Ha detto a un ragazzo che le cose non sono andate bene". Pur senza menzionare Valerio Ciaffaroni, diversi utenti del web ipotizzano una possibile rottura tra i due.

La segnalazione di Pugnaloni

"In un locale de La Maddalena ho visto Ary con alcune sue amiche. È stata molto carina e disponibile con chi le chiedeva le foto, anche se poi è andata subito via. Ha detto a un ragazzo che le cose non sono andate bene (non so cosa riguarda), ma appena ha visto che la stavamo ascoltando, si è allontanata", questa è la segnalazione ricevuta da un utente e riportata da Pugnaloni.

Non è la prima volta che sul web circolano segnalazioni riguardanti l'ex tentatrice di Temptation Island, che era uscita dal programma intraprendendo una conoscenza con Valerio Ciaffaroni. Quest'ultimo aveva preso parte al programma in coppia con Sarah Esposito, ma lui, al momento del falò di confronto, aveva deciso di lasciare il programma da single proprio per intraprendere una nuova frequentazione.

Cos'è successo tra Ary e Valerio dopo Temptation Island

In seguito all'ennesima segnalazione riportata da Pugnaloni, diversi utenti del web hanno ipotizzato che la conoscenza tra Ary e Valerio sia giunta al capolinea.

Dal momento che la ragazza non ha mai confermato o smentito la fine della relazione con l'ex volto di Temptation Island, è bene prendere la notizia come un semplice pettegolezzo.

Tra le varie ipotesi, però, ne è spuntata un'altra: Ary potrebbe aver fatto il provino per diventare tronista a Uomini e Donne e le cose potrebbero non essere andate come sperava.

Il percorso di Valerio e Sarah

Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito avevano scritto entrambi a Temptation Island con motivazioni diverse.

Una volta entrati nei rispettivi villaggi, lei aveva raccontato ad alcuni tentatori di aver incontrato alcuni ragazzi con cui messaggiava mentre il suo fidanzato era allo stadio a vedere le partite della Lazio. Tali affermazioni hanno portato Valerio a nutrire un mix di rabbia e delusione nei confronti della propria partner, tanto da spingerlo ad avvicinarsi sempre di più alla single Ary.

L'intesa tra Valerio e la sua tentatrice è culminata in un bacio scambiato davanti alle telecamere che ha portato lo stesso protagonista a richiedere il falò di confronto. Durante il faccia a faccia, Valerio e Sarah hanno detto entrambi di nutrire un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altra, ma lui ha deciso di chiudere la storia per frequentare Ary.