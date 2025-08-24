Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuove indagini e misteri legati all’omicidio di Serdar.

Le nuove puntate della soap turca saranno disponibili sul sito di Mediaset Infinity da lunedì 1° settembre. Nel primo episodio pubblicato dopo la pausa estiva si scoprirà che Eren e Ilgaz stanno ancora indagando sulla morte del giovane Denzi.

Intanto, i colleghi della procura si ritroveranno a cena insieme, ma al loro tavolo mancherà Derya. Ceylin vorrà sapere da suo marito, Pars ed Eren, come stanno procedendo le indagini. Il colpo di scena arriverà quando Goksu telefonerà all’ispettore, fornendo i primi riscontri della perizia sul luogo del delitto.

Eren e Ilgaz non hanno novità riguardo l'omicidio di Serdar

Le indagini sull’omicidio di Serdar Denzi saranno al centro delle nuove puntate, disponibili sulla piattaforma Infinity a partire da lunedì 1° settembre.

A occuparsi del caso saranno Ilgaz, Eren e Pars, mentre Ceylin, va ricordato, è l’avvocato dei familiari e amici della vittima, tra cui Osman, Parla, Cynar, Aylin e Mert.

Durante una cena saranno presenti i quattro colleghi della procura: i coniugi Kaya, insieme a Eren e Pars. L’avvocata Erguvan incalzerà i colleghi chiedendo eventuali novità sul caso, ma nessuno avrà informazioni rilevanti da condividere, poiché le indagini saranno in stallo.

Goksu telefona ad Eren e svela i dettagli dei rilievi sul luogo del delitto

Nel corso della cena, Eren riceverà una telefonata da Goksu, la collega della scientifica.

Quest’ultima lo informerà dei rilievi effettuati nell’azienda abbandonata, lo stesso luogo dove la famiglia Erguvan, alcuni membri della famiglia Kaya e gli amici di Parla hanno tenuto Serdar in ostaggio.

Goksu fornirà ad Eren le prime informazioni, ma alcuni dettagli lo metteranno in allarme: sulla scena del crimine sono stati individuati 17 punti con tracce di sangue. Inoltre, non sono stati rinvenuti né la pala menzionata dalla madre di Ceylin né il proiettile che ha colpito Osman al braccio.

Terminata la chiamata, Eren tornerà al tavolo e aggiornerà i colleghi sulle novità appena apprese.

In seguito, Ceylin chiederà il motivo per cui Derya ha deciso di non unirsi a loro al ristorante, ma Pars sarà evasivo nella risposta riguardo l’assenza della fidanzata.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Osman è stato ferito

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity, Cynar è riuscito a rintracciare Serdar e lo ha sequestrato.

Prima di vendicarsi dell’ex amico, il fratello di Ilgaz ha chiamato Gul per informarla di trovarsi con l’assassino di suo marito Zafer.

La signora Erguvan, insieme ai suoi familiari, ad eccezione di Ceylin, si è recata nel luogo indicato da Cynar con l’intento di punire Serdar.

Tuttavia, la situazione è degenerata ed Osman è rimasto ferito a un braccio. Successivamente, il corpo del giovane Denzi è stato trovato in una discarica, spingendo la polizia ad avviare le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.