Oggi, 29 agosto, è arrivata la conferma che a settembre andrà in onda una puntata speciale di Temptation Island. Nel promo pubblicato sui profili social del reality compaiono alcune anticipazioni di ciò che il pubblico potrà vedere tra qualche settimana: da Valerio che ammette di avere le farfalle nello stomaco, a Lucia che si lamenta di essere considerata sempre "sbagliata".

I primi spoiler sull'appuntamento speciale dedicato alle coppie

La notizia circolava da qualche giorno, ma oggi è stata confermata: Temptation Island tornerà su Canale 5 con una puntata speciale interamente dedicata alle coppie dell'ultima edizione e a quello che è successo tra loro dopo la fine delle riprese.

IL RITORNO DI TEMPTATION ISLAND GRAZIE MEDIASET #TemptationIsland pic.twitter.com/0eskre1C5B — trashtvstellare (@tvstellare) August 29, 2025

Quest'appuntamento dovrebbe essere trasmesso in televisione la terza settimana di settembre o, almeno, questo è quello che ha anticipato Dagospia alcuni giorni fa.

Nel promo che è stato pubblicato in queste ore sui canali social del programma, non è specificato quando i fan potranno vedere questo speciale, quindi non dovrebbe esserci ancora una data certa.

"Temptation Island vi aspetta con imperdibili novità, grandi sorprese e rivelazioni davvero inaspettate. Prossimamente su Canale 5", si legge sulla pagina X del format.

Le immagini dei fidanzati in anteprima

Nel promo della puntata di Temptation Island che andrà in onda a settembre, sono presenti le immagini inedite di alcuni fidanzati con gli sfoghi che si sono probabilmente registrati con il cellulare.

"Vi faccio vedere il mio famoso gazebo", dice Antonio all'obiettivo dietro al quale ci dovrebbe essere la futura moglie Valentina.

Valerio ha sorpreso tutti i fan dichiarandosi innamorato (non si sa se di Ary o della ex Sarah): "Ho risentito le farfalle nello stomaco".

Ci sarà spazio anche per Lucia, che in macchina si è lamentata dicendo: “Tutto quello che sto facendo è sbagliato”, e per Rosario, che ha lasciato un commento difficile da interpretare (“Pari a zero”).

La gioia dei fan della trasmissione

La pubblicazione del promo che ha confermato il ritorno di Temptation Island a settembre, ha reso felici i tantissimi fan che non aspettavano altro che ricevere aggiornamenti sulle coppie dell'ultima edizione.

"Il ritorno di Temptation, grazie Mediaset", "Casa nostra", "Il gazebo mi interessa più di tutto il resto", "Finalmente li rivedremo in televisione", "Il gazebo, Valerio con le farfalle nello stomaco, sto già volando", "Non vedo l'ora", si legge su X da quando si è saputo che tra qualche settimana andrà in onda una puntata speciale del programma che quest'estate ha fatto registrare gli ascolti più alti della sua storia.