Alessio Loparco è stato uno dei protagonisti più chiacchierati di Temptation Island 2025. In un'intervista al settimanale Oggi, i genitori hanno raccontato che i rapporti con il figlio non sono idilliaci. A tal proposito, i due hanno lanciato un appello diretto ad Alessio: "Sono sette mesi che sei sparito, ma perché?".

Le parole dei genitori di Alessio

Sulle pagine di Oggi, i genitori di Alessio Loparco, mamma Rosa e papà Pietro, hanno raccontato di non essere stati a conoscenza della partecipazione del figlio a Temptation Island, ma di averne preso atto solamente quando hanno visto i promo del programma sulle reti Mediaset.

A quanto pare, il rapporto tra genitori e figlio sarebbe interrotto e, per questo motivo, la signora Rosa e il signor Pietro hanno deciso di lanciargli un appello: "Sono sette mesi che sei sparito. Non rispondi alle nostre telefonate e ai nostri messaggi, ma perché?". I genitori dell'ex volto di Temptation Island hanno spiegato di essere orgogliosi del percorso fatto dal figlio e di non avere nulla di cui rimproverargli.

Infine, hanno rivelato che l'intento del loro appello non è quello di interferire nella vita del figlio: "Facci solo sapere se sei felice".

Alessio e Sonia si sarebbe cancellati dall’Ordine degli Avvocati

Sempre Oggi ha svelato un retroscena sulla coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

I due, prima di partecipare a Temptation Island, si sarebbero cancellati dall'Ordine degli Avvocati per evitare di incorrere in qualche provvedimento disciplinare. Pare che Sonia abbia messo in vendita il suo studio legale dove lavorava anche Alessio.

Temptation Island: il percorso della coppia

Sonia aveva scritto al programma per capire se la relazione con Alessio Loparco potesse avere un futuro o meno.

Entrati nei rispettivi villaggi, Alessio aveva fatto immediatamente scalpore per aver detto ai suoi compagni d'avventura di aver scambiato il sentimento che provava per Sonia per gratitudine. Tali dichiarazioni avevano portato la donna a richiedere un falò di confronto immediato, ma Alessio aveva deciso di non andare.

Dopo alcuni tentativi di confronto, la coppia si era ritrovata faccia a faccia, ma lui aveva deciso di abbandonare Temptation Island da single. In occasione della puntata "Un mese dopo", i due si sono presentati insieme e Alessio aveva spiegato di essere tornato sui suoi passi per dare una nuova chance alla relazione con Sonia.