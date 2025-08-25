Valerio ha mantenuto la promessa fatta ad Ary nel villaggio di Temptation Island, assistere insieme alla prima partita del campionato della Lazio. Lo scorso 24 agosto i due sono stati avvistati allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como prima dell'inizio del match. Le telecamere li hanno inquadrati per diversi minuti mentre sorridevano e scattavano foto con i presenti. La frequentazione tra l'ex di Sarah e la tentatrice sembra proseguire nel migliore dei modi, nonostante le segnalazioni che vorrebbero lui vicino ad altre ragazze.

Le telecamere fisse sulla coppia di Temptation

Non è passata neppure una settimana da quando sul web si è sparsa la voce che Valerio e Ary erano insieme in Sardegna, dove avrebbero trascorso alcuni giorni di relax anche in compagnia di altri protagonisti di Temptation Island (Marco, Rosario e Angelo).

Domenica 24 agosto la coppia è riapparsa in pubblico per un'occasione speciale, la prima partita del campionato 2025/2026 della Lazio.

Come hanno segnalato molti fan, l'ex fidanzato di Sarah e la tentatrice erano a Como per assistere al ritorno in campo della loro squadra del cuore, e prima dell'inizio del match hanno sorriso nelle foto che hanno scattato con le persone che li hanno riconosciuti.

Dazn mi si è bloccato così e sono stata 5 min buoni a chiedermi chi fossero perché avevano una faccia familiare 👍🏻 pic.twitter.com/pp1kO1f76S — chiara 💐 (@volevocambiare) August 24, 2025

Le opinioni degli utenti di X

Secondo gli ultimi avvistamenti, la frequentazione tra Valerio e Ary starebbe andando avanti nel migliore dei modi, e i sorrisi che i due hanno sfoggiato allo stadio l'altra sera lo confermerebbero.

"Si è bloccata la connessione e sono rimasta cinque minuti a chiedermi chi fossero", "Lo dicevo io che avevano una faccia familiare", "Lei è dimagrita e lui è ingrassato, per questo non capivo chi fossero", "Allora stanno ancora insieme", "Promessa mantenuta", "Dopo Como, tutti all'Olimpico", "Non hanno portato molta fortuna visto che la Lazio ha perso", si legge su X da quando si è diffusa la foto di Valerio e Ary allo stadio.

Lo scetticismo di Lorenzo Pugnaloni

Anche a Lorenzo Pugnaloni è stata segnalata la presenza di Valerio e Ary allo stadio per tifare la Lazio, e il suo commento è stato il seguente: "Quindi lei ha perdonato la nottata in Puglia con un'altra ragazza? Ho letto chat di lei che l'indomani scriveva a un'amica che lui le dormiva affianco, quindi hanno passato la notte insieme".

"Davvero si riesce a perdonare una cosa del genere a uno che neanche conosci? Boh. Lui non ha mai smentito, quindi vedremo cosa diranno ai confronti a Uomini e donne. Semmai approfondirò con altro", ha concluso l'esperto di gossip sui protagonisti di Temptation Island che sono stati avvistati insieme domenica scorsa.