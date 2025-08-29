A settembre su Canale 5 ci sarà spazio per Temptation Island e poi, uno speciale dedicato alle coppie che hanno perso parte alla 13^ edizione del docu-reality. Non ci sarà alcun falò, alcuna spiaggia, il nuovo appuntamento verrà registrato interamente negli studi Elios di Uomini e Donne. I protagonisti che hanno partecipato al viaggio nei sentimenti in Calabria, avranno modo di confrontarsi per l'ennesima volta e comunicare al pubblico, cos'è successo tra loro a circa un mese dalla messa in onda dell'ultima puntata registrata nel villaggio delle tentazioni.

Temptation Island, nuovo appuntamento speciale su Canale 5: coppie di nuovo a confronto

In occasione del nuovo appuntamento torneranno negli studi Elios tutte le coppie che hanno partecipato alla 13^ edizione di Temptation Island: Valerio e Sarah, Alessio e Sonia M, Rosario e Lucia, Simone e Sonia B, Denise e Marco, Mariaconcetta e Angelo, Valentina e Antonio. Coloro che hanno deciso di interrompere la propria relazione al termine del viaggio nei sentimenti, avranno modo di raccontare cos'è successo lontano dalle telecamere.

La curiosità dei telespettatori ruota soprattutto attorno a Valerio, che dopo aver messo fine alla relazione con Sarah durante il fatidico falò di confronto, ha intrapreso una conoscenza con la tentatrice Ary.

I due, in occasione della prima giornata di campionato, sono stati inquadrati dalle telecamere di DAZN ad assistere alla partita Como-Lazio. Entrambi come ribadito più volte durante l'esperienza nel docu-reality, condividono la passione per il calcio e sono tifosi della Lazio. Ci sarà spazio per tornare a parlare anche di Valentina e Antonio, il loro percorso nel docu-reality si è concluso con una meravigliosa proposta di matrimonio da parte di lui.

Alessio e Sonia M, dopo diversi tira e molla, hanno deciso di lasciare il Calalandrusa Beach Resort insieme: cosa sarà successo tra loro? Nel nuovo speciale ci sarà tempo e spazio per scoprirlo.

Lo speciale Temptation Island e poi andrà in onda su Canale 5 la terza settimana del mese di settembre.

Il grande successo riscontrato da Temptation Island in termini di ascolto

La tredicesima edizione di Temptation Island è stata un successo per la rete ammiraglia Mediaset. Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia per settimane ha dominato la prima serata, con picchi che hanno raggiunto i 4 milioni e 700 mila telespettatori ed uno share del 40.38%. Anche quest'anno il programma prodotto dalla Fascino PGT si è confermato tra i più seguiti dell'intera stagione televisiva del Biscione. Un boom di ascolti, che conferma l'interesse del pubblico, per un programma che anno dopo anno continua ad essere seguito ed apprezzato anche dai più giovani.