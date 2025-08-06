Cosa sta succedendo tra Rosario e Lucia dopo la fine di Temptation Island? I fan se lo chiedono da quando Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una segnalazione ricevuta sulla coppia. Come mostra una foto che circola sul web, i due ex fidanzati si sono scambiati abbracci e sorrisi alla stazione di Napoli, poco prima che lui salisse su un treno.

Possibile ritorno di fiamma in corso

L'edizione 2025 di Temptation Island si è conclusa con un inaspettato addio tra Lucia e Rosario: quest'ultimo ha deciso di chiudere con la fidanzata dopo aver saputo di un incontro che ha avuto con il single Andrea alle sue spalle, un incontro che lei stessa ha confermato in trasmissione.

Nei giorni scorsi, la ragazza è stata vista in compagnia di diversi tentatori del programma, in particolare Salvatore e Francesco, con i quali è stata fotografata a Napoli.

Oggi, 6 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto una segnalazione che potrebbe riaccendere i dubbi sul loro rapporto: la giovane protagonista del reality è stata sorpresa con l'ex fidanzato.

"Quattro ore fa ho visto Valentina, Antonio, Rosario e Lucia alla stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via raggiungendo il proprio binario. Sono rimasta sorpresa della presenza di Lucia", si legge nel messaggio che l'esperto di gossip ha condiviso con i suoi follower.

è sempre napoli pic.twitter.com/M1VYOwORQB — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 6, 2025

Clima sereno dopo la rottura davanti alle telecamere

A colpire Lorenzo Pugnaloni e i fan di Temptation Island, però, è stato soprattutto il momento di tenerezza tra Lucia e Rosario poco prima che lui prendesse il treno.

Come dimostrano le foto e il video che l'esperto di gossip ha postato sui suoi canali social, i due ragazzi si sono abbracciati e si sono sorrisi a lungo prima che lui partisse, probabilmente diretto a casa.

Nonostante quello che è successo un mese dopo la fine delle registrazioni del reality, tra Lucia e Rosario sembra esserci un clima molto sereno e disteso.

La domanda che si stanno ponendo i curiosi in queste ore, però, è questa: i due protagonisti di Temptation sono tornati insieme, oppure hanno deciso di rimanere amici?

Quest'interrogativo non troverà una risposta finché le coppie e i single non torneranno attivi sui social e racconteranno ai follower cos'è successo nelle loro vite da quando si sono spenti i riflettori sul programma.

Curiosità e attesa per i fan del programma

Secondo quanto si vocifera sul web in questi giorni, i fidanzati e i single di Temptation Island inizieranno a usare i social a settembre, per la precisione dopo la messa in onda delle puntate di Uomini e donne a cui dovrebbero partecipare come ospiti i protagonisti del reality.

Rumor ancora tutti da confermare sostengono che alcuni protagonisti del reality si confronteranno davanti alle telecamere del dating show e a uno o due di loro potrebbe essere chiesto di diventare tronista.