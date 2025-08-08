L'edizione 2025 di Temptation Island è terminata una settimana fa, ma fidanzati e single del cast non sono ancora tornati attivi sui social. Qualche giorno fa, Rosario è stato visto e fotografato in compagnia di Lucia alla stazione di Napoli e in molti avevano iniziato a ipotizzare un ritorno di fiamma tra loro. Oggi, 8 agosto, alla tiktoker Claudia Mariani è arrivata un'altra segnalazione sul ragazzo: attualmente si trova in vacanza a Cosenza con diverse persone, tra cui Perla Vatiero.

Il racconto dell'avvistamento al mare

Cosa sta succedendo nella vita di Rosario dopo la fine di Temptation Island?

Fino a qualche ora fa, molti fan pensavano che il ragazzo si stesse riavvicinando alla ex Lucia, ma una nuova segnalazione potrebbe cambiare drasticamente le carte in tavola.

Secondo quanto raccontato dalla tiktoker Claudia Mariani in questi giorni il giovane è in vacanza in Calabria e con lui c'è anche un'altra vecchia conoscenza del reality sulle tentazioni d'amore.

"Perla Vatiero è stata paparazzata insieme a Rosario di Temptation Island. Lei non ha bisogno di presentazioni, lui ha partecipato all'ultima edizione del reality e di recente ha incontrato Lucia in stazione a Napoli. Sono tornati insieme o no? Quello che è sicuro è che attualmente lui si trova con Perla in vacanza a Cosenza. Con loro ci sono anche altre persone, però quest'incontro è abbastanza curioso", ha dichiarato la ragazza sull'account social, dove ha anche pubblicato la foto che mostra i due mentre passeggiavano vicini.

I commenti degli utenti di X

Lo scatto che mostra Rosario e Perla insieme in vacanza ha sorpreso molti fan di Temptation Island e non solo.

ma in che senso quelli nella foto sono rosario e perla... pic.twitter.com/p1rTyb5yd6 — R🌘 (@romeixxx) August 8, 2025

"Ma questo plot twist?", "Lui l'ho riconosciuto grazie alla pochette che ha in mano", "In che senso?", "Il dolce Rosario starà dando a Perla lezioni di grammatica", "Non ci credo", "Mi sarei aspettata un ritorno di fiamma con Lucia, ma questo proprio no", "Cosa mi state dicendo?", "Secondo me si conoscevano già da prima", "Che succede?", si legge su X.

Attesa per il ritorno sui social del cast

Secondo le indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni, tutti i protagonisti di Temptation Island 2025 torneranno attivi sui social tra qualche settimana.

Si vocifera che alcune coppie del cast saranno ospiti di Maria De Filippi a Uomini e donne, quindi è probabile che riprenderanno a usare Instagram solo dopo la messa in onda delle puntate alle quali parteciperanno come ospiti.

I fan dovranno avere pazienza almeno fino a metà settembre, anche perché le registrazioni del dating show cominceranno alla fine di agosto, ma saranno trasmesse su Canale 5 circa tre settimane dopo.